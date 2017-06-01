5 практичних порад, як поводитись у місті під час грози

Синоптики попереджають, що в ніч на 1 червня у Києві є велика ймовірність грози з дощем та шквальним вітром.

У спільноті dtp.kiev.ua нагадують, як слід поводитись під час грози у мегаполісі.

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щільно закрити вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

в разі сильного вітру, ховайтесь у найближчому приміщенні;

уникайте великих дерев і особливо тополь і не паркуйте поруч з ними свої автомобілі.

Синоптики прогнозують, що з 1 червня в Україні знову може стати холодніше. У столиці в четвер прогнозують сонячну погоду – +20+22.