5 причин, які відбивають бажання займатися спортом

Напевне в кожного виникало бажання активно займатись спортом, проте завжди знаходилось сотні причин, щоб цього не робити.

В Cosmopolitan розповіли про 5 найпоширеніших причин, які відбивають ваше бажання займатися спортом.

Ви вибрали неправильний для себе вид спорту

Насправді теж побутує мода на види спорту. Раніше була дуже популярною йога, тепер всі намагаються накачати сталевий прес і "бразильські" сідниці в спортзалі. Але якщо ви будете звертати увагу на фітнес-тренди, а не займатись справді фізичними вправами, тренування дуже швидко вам набриднуть.

Ви взяли занадто інтенсивний темп

Початківці у спортивних залах вважають, що результат буде ефективнішим і якіснішим, якщо тренуватися якомога більше і частіше. Проте для росту і відновлення м'язів необхідний певний відпочинок. А надмірне навантаження призведе лише до поганого настрою, болі в м'язах і втрати мотивації.

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.У вас немає чіткого плану занять

У вас повинен бути певний графік фізичних вправ, адже займатись певними навантаженнями, які залежать від вашого настрою – не дуже хороша звичка. Тренування буде набагато ефективнішим, якщо виробити чіткий план занять і неухильно його дотримуватися.

Вам не подобається ваш спортивний одяг

Стара футболка, спортивні штани з витягнутими колінами і розбиті кросівки точно не додадуть вам мотивації у заняттях спортом. Якщо ви купите не лише зручну, але й красиву форму, тоді у вас точно з'явиться бажання вигулювати її частіше.

Ви займаєтесь наодинці

"Самотні" заняття в спортзалі часто викликають нудьгу. Тому краще підключіть із собою до спорту сестру, маму або ж подругу. Так спокуса скасувати тренування без поважної причини стане меншою.