5 простих порад для бадьорого ранку, які варто випробувати

Гімнастика, яку можна виконувати прямо в ліжку, подарує неабияк прилив бадьорості та енергії з самого ранку.

Портал Nashamama пропонує 5 нескладних вправ, які раз і назавжди покладуть край важкому ранку.

Потягніться

У положенні лежачи спробуйте потягнутись, вивертаючи в різні боки. Потягуванням ви розігрієте м'язи свого тіла, а також запустите вироблення гормонів щастя – ендорфінів.

Глибоко вдихніть і посміхніться

Глибоко вдихніть і не поспішаючи видихайте. Проробіть цю процедуру 3 рази і з посмішкою. Після глибоких вдихів затримайте дихання на кілька секунд, після чого – повільно видихайте.

За допомогою таких дихальних вправ ви наситите свою кров киснем, що дозволить організму швидше прокинутися.



Розімніть кисті

Стисніть долоні в кулак, а потім розтисніть. Повторіть цю просту вправу 5-7 разів, поки не відчуєте легке тепло в руках, що свідчить про прискорення кровообігу.

Обійміть коліна

Лежачи на спині, підтягніть зігнуті коліна до грудей і спробуйте обійняти їх руками. Потім, долаючи опір рук, потрібно випрямити ноги. Потім випряміть все тіло, зробіть глибокий вдих носом і повільно видихайте ротом. Вправу потрібно повторити 3-5 разів.

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Вправа для шиї

Прийміть положення сидячи (в ліжку), випрямивши спину. У такому положенні робимо кругові рухи головою: 5 раз в одну сторону і 5 разів – в іншу.



Прийміть душ

Після постільної гімнастики прийміть душ. Ні, вам не обов'язково долучатися до обливань холодною водою і навіть контрастним процедурам. Теплого душа буде цілком достатньо.