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5 речей, які обов’язково потрібно зробити до 10 ранку

09:55, сьогодні 1415 Читать новость на русском
5 речей, які обов’язково потрібно зробити до 10 ранку
5 речей, які обов’язково потрібно зробити до 10 ранку / www.pexels.com

Щоб залишатись красивим, бадьорим та сповненим сил, краще сплануйте все собі наперед та виконайте до 10 ранку. Як зазначають експерти, майже всі успішні люди виконують найважливі справи ще далеко до настання обіду.

В Единственная розповіли, чому так важливо встигнути все зробити до 10 ранку.

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Випийте склянку води

Ранок краще всього починати з води: вона дозволяє прокинутися нашій травній системі і запустити обмін речовин. Всі стрункі люди мають звичку починати ранок зі склянки води.

Можете додати в неї декілька крапель лимона.

Сніданок – обов’язковий

Сніданок – це найкорисніший прийом їжі, тому краще не затягувати з ним, щоб не об'їдатися до обіду.

Нехай ваш сніданок буде наповнений складними вуглеводами: каші, ягоди, фрукти, або білки: омлет, сир.

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Зробіть розтяжку

Який би день не був попереду, потрібно почати з того, щоб пробудити своє тіло і розігнати в ньому кров.

Зробіть кілька вправ з йоги, або просто розтягніть руки, ноги, спину, і обов'язково шию. Це дасть мозку приплив крові, необхідної для ефективної роботи.

Сплануйте свій день

Краще спланувати його ввечері, а з ранку за сніданком переглянути плани. Але якщо ви не встигли структурувати задумане, складайте все ж до 10 ранку. Доведено, що чіткий план підвищує продуктивність більш ніж на 70%.

Виконайте найскладнішу задачу

Є справи, які ми відкладаємо на потім, тому що боїмося їх робити. Весь день проходить в стані роздратування і прокрастинації.

Зберіться, зробіть це до 10 ранку і побачите, яким легким і приємним миттєво стане весь ваш наступний день!

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Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
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