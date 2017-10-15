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5 речей, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі

14:13, сьогодні 1197 Читать новость на русском
Ідеї для осіннього гардеробу
Ідеї для осіннього гардеробу / 24 Канал

Восени можна вдягатись не лише тепло, а ще й модно та стильно. Для того, щоб ваш осінній гардероб був довершеним, а головне універсальним – придбайте 5 базовий речей з цього списку і ви завжди будете виглядати неперевершено.

Пальто

Пальто – це головна річ в осінньому гардеробі. Цього сезону краще обрати пальто об'ємного крою. Обирайте моделі з мінімум декоративних деталей і натуральних відтінків.

Читайте також: Як носити пальто з кросівками: 5 головних правил

Трендове пальто осені 2017
Трендове пальто осені 2017

Брючний костюм

Ще одна зірка цього сезону – брючний костюм. Залежно від цього фасону та крою такий костюм можна одягнути не лише на роботу, а на вечірку.

Брючний костюм – must have осені 2017
Брючний костюм – must have осені 2017

В'язаний светр

Важко уявити собі осінь без теплого та в’язаного светру. Як правильно обрати светр для свого типу фігуру – читайте тут.

Теплий светр для осені
Теплий светр для осені

Спідниця-міді

Для любительок носити спідниці восени і взимку існує модель довжини міді. Залежно від взуття образ із спіднице-міді може бути як повсякденним, так і вечірнім. Радимо купувати спідниці на зиму з тонкої вовни.

Обирайте спідниці з тонкої вовни
Обирайте спідниці з тонкої вовни

Сумка-мішок

Така сумка може помістити усі необхідні речі. Адже восени речей. які ви будете носити із собою побільшає. Наприклад, до звичної косметички додаються парасолька та рукавички.

Теги: Краса LifeStyle мода Поради
Джерело: Сosmo
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