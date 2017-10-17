5 речей жіночого гардеробу, які ненавидять чоловіки

Насправді, не всі трендові речі можуть подобатися представникам чоловічої статі. Звісно, якщо ви прислухаєтесь до думки ваших коханих чоловіків або ж друзів, то візьміть собі на замітку на наступні 5 речей, від яких вам краще відмовитись у їхній присутності.

5 нижчеперелічених речей справді дратують чоловіків.

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Moms jeans

Незважаючи на те, що moms jeans зараз знову в тренді, чоловіки вважають цю модель джинсів асексуальною. Їм не подобається висока посадка цих брюк і вільний крій в області стегон.

Жінки ж носять moms jeans, тому що їх легко поєднувати з будь-якими речами.

Уггі

Сильну нелюбов чоловіча стать має до уггі – до теплих і зручних чобіт з овчини. Хлопці ж вважають це взуття не жіночним.

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Сукні в стилі білизни

Чоловіки не люблять, коли їх дівчата виходять на вулицю у відвертій сукні-комбінації, яке нагадує нижню білизну. Їм не надто подобається, що інші представники сильної статі будуть на вас задивлятися.

Жінки ж у свою чергу часто стилізують такі сукні, доповнюючи образ футболками та светрами.

Шорти з колготами

Це і правда, дуже спірне поєднання речей, якого краще уникати. Особливо якщо шорти і колготи різних кольорів.

До того ж, таке вбрання хлопці вважають абсолютно не сексуальним.

Чоботи-ботфорти і міні-спідниці

Насправді, чоловіків приваблює таке поєднання речей, але лише не в тому випадку, коли ви його жінка чи дівчина.

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У реальному житті хлопцям подобаються супутниці дещо зі скромнішим образом.