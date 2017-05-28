5-річна дівчинка намагається зрозуміти вибори 2016 в США: кумедне відео

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Дівчинка Тейлор у кумедному відео намагається зрозуміти, чому Барак Обама вже не президент та чому програла Гілларі Клінтон.
Відео в Instagram опублікувала мамі дівчинки, яка і відповідала на численні запитання доньки.
Тейлор була настільки допитливою, що мамі довелось розбити відео на 3 частини. За словами матері, такий потік запитань почався після того, як дівчинка хотіла дізнатись, де знаходиться президентський дім.
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"Куди пішов Барак Обама? Чому у нас зараз інший президент на тому ж місці? Чому Гілларі не стала президентом і чому вона програла і чому вони взагалі повинні вигравати, " – запитала дівчинка.
Усі відео стали дуже популярними в Інтернеті. Їх переглянуло майже 100 тисяч людей.