5-річна дівчинка намагається зрозуміти вибори 2016 в США: кумедне відео

Дівчинка Тейлор у кумедному відео намагається зрозуміти, чому Барак Обама вже не президент та чому програла Гілларі Клінтон.

Відео в Instagram опублікувала мамі дівчинки, яка і відповідала на численні запитання доньки.

Тейлор була настільки допитливою, що мамі довелось розбити відео на 3 частини. За словами матері, такий потік запитань почався після того, як дівчинка хотіла дізнатись, де знаходиться президентський дім.

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"Куди пішов Барак Обама? Чому у нас зараз інший президент на тому ж місці? Чому Гілларі не стала президентом і чому вона програла і чому вони взагалі повинні вигравати, " – запитала дівчинка.

Усі відео стали дуже популярними в Інтернеті. Їх переглянуло майже 100 тисяч людей.

This all started because she wanted to know, Where did Barack Obama go? And where is the president's house. She is still mad ?? Публикация от tabgeezy (@tabgeezy) Май 25 2017 в 6:53 PDT

Part 2 ? Публикация от tabgeezy (@tabgeezy) Май 25 2017 в 8:22 PDT