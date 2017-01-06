6 людей загинуло у страшній ДТП поблизу Харкова, в тому числі діти, – ЗМІ

Дуже страшна аварія трапилась ввечері 5 січня поблизу Харкова. На трасі Чугуїв-Мілове Volvo злетів у кювет і перекинувся. Загинуло 6 людей.
Про це пише місцеве видання atn.ua.
Відомо що машина рухалася з боку Куп'янська в напрямку Чугуєва.
За словами інспектора Олега Никоненка, водій не впорався з керуванням, машина вилетіла з траси і врізалася в дерево.
На місці аварії загинули шестеро людей – двоє чоловіків, дві жінки і двоє дітей.
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За даними видання УНН, дітям було по 8 років. Ще одну людину забрала швидка.
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