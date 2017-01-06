  • укр
  • рус
08:27
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Додатковий призов до армії. Теракт у Туреччині
Випуск новин
22:15, 5 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

6 людей загинуло у страшній ДТП поблизу Харкова, в тому числі діти, – ЗМІ

07:31, сьогодні 22760
Двоє 8-річних дітей загинуло на місці
Двоє 8-річних дітей загинуло на місці / ye.ua/news

Дуже страшна аварія трапилась ввечері 5 січня поблизу Харкова. На трасі Чугуїв-Мілове Volvo злетів у кювет і перекинувся. Загинуло 6 людей.

Про це пише місцеве видання atn.ua.

Відомо що машина рухалася з боку Куп'янська в напрямку Чугуєва.

За словами інспектора Олега Никоненка, водій не впорався з керуванням, машина вилетіла з траси і врізалася в дерево.

На місці аварії загинули шестеро людей – двоє чоловіків, дві жінки і двоє дітей.

Читайте також: Масштабна аварія у Харкові: зіштовхнулись 7 машин

За даними видання УНН, дітям було по 8 років. Ще одну людину забрала швидка.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Харків Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Не
5 січня, 22:37 Не "Кварталом" единым: об украинском абсурдизме и его истории
Дмитро Бєлобров 1 3551
Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
5 січня, 21:40 Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати
1960
Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
5 січня, 21:00 Чим запам'ятався грудень: історія місяця в гіфках
Даниїл Задорожний 800
Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
5 січня, 20:30 Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь
Яніна Ткачук 975
Зимова прогулянка: як правильно поводитись на кризі
5 січня, 16:59 Зимова прогулянка: як правильно поводитись на кризі
244
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Через обстріли окупантів українські війська зазнали чергових втрат
 1 серпня 2016 , 22:31
Росіянин намагався вивезти з України запчастини до військових літаків
15 серпня 2016 , 18:01
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук