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6 причин, чому ви досі не можете схуднути

11:46, сьогодні 1182 Читать новость на русском
6 причин, чому ви досі не можете схуднути
6 причин, чому ви досі не можете схуднути / el-lady.ru

Навіть коли ви налаштовані продовжувати суворі дієти та намагаєтесь не їсти за декілька годин до сну, а ваша вага досі залишається однаковою, то варто звернути увагу на інші чинники, яку суттєво впливають на ваш організм.

Без тих чи інших продуктів, а також без сну та відпочинку, ваша талія та стегна можуть залишатись незмінними. Тому уважно перегляньте наступні причини, чому ви досі не можете схуднути.

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Брак сну

Під час глибокого сну виробляється гормон росту, який прискорює обмін речовин. Також міцний сон сприяє оновленню клітин мозку, що теж покращує метаболізм. Доведено, що люди, які значно недосипають, більш схильні до зайвої ваги.

Брак калорій

Отримуючи менше 1200 калорій на добу, наш організм починає посилено "запасатися" ними, сповільнюючи процес їх спалювання.

Брак рідини

Крім того, що вода забезпечує здоров'я внутрішніх органів, вона також прискорює обмін речовин і сприяє втраті ваги.

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Брак білка

На один кілограм тіла має припадати не менше 2 грам білка в день. А в разі його нестачі, організм починає повільніше спалювати жири.

Брак овочів і фруктів

Дотримуючись будь-якої дієти, необхідно щодня з'їдати хоча б один фрукт або овоч. Це прискорить обмінні процеси організму і добре стабілізує рівень інсуліну в крові.

Неправильне харчування

Намагайтеся харчуватися частіше маленькими порціями і ні в якому разі не їжте за 4 години до сну.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Фітнес
Джерело: Cosmopolitan
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