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6 продуктів, які не варто їсти перед сексом

19:37, сьогодні 91 Читать новость на русском
Продукти, які можуть нашкодити вашому задоволенню
Продукти, які можуть нашкодити вашому задоволенню / Фото з відкритих джерел

Американські вчені склали список продуктів, які потрібно виключити зі свого раціону перед заняттям сексом.

Про це розповіли на Liza.

Хот-доги

Як би ви не любили швидку їжу, але такий продукт все ж краще не їсти перед "любовними утіхами". Як виявилось, велика кількість насичених жирів в булочках з сосискою негативно позначається на нормальних статевих відносинах партнерів.

М'ята

Можливо такий трав’яний додаток і заспокоює організм та допомагає краще заснути, проте варто знати, що м'ята одночасно і знижує рівень тестостерону в чоловічому організмі.

Консерви

Сумнівно, що хтось з вас ввечері полюбляє їх їсти, але все ж майте на увазі, що такий продукт сприяє підвищенню газоутворення в кишечнику, а це помітно знижує сексуальну активність і жінок, і чоловіків.

Джин-тонік

Дивний алкогольний напій, проте саме він чомусь впливає на розвиток вашої ночі. Цей напій не тільки негативно впливає на рівень тестостерону, але і значно знижує кількість сперматозоїдів.

Алкоголь

Алкоголь загалом не лише погіршує сексуальні відчуття, а й істотно знижує чутливість тактильні відчуття (доторку і тиску), а сам оргазм стає слабкішим.

Фрукти

Ви мабуть здивовані, але у романтичних вечерях краще обходитись без фруктів. Вживання фруктів після прийому їжі пригальмовує травлення і викликає здуття живота та інші проблеми з кишечником.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Секс дослідження
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