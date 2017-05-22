700 тисяч українців скористалися програмою доступних ліків за неповних два місяці

У Міністерстві охорони здоров'я результатом задоволені. Однак, цей ентузіазм поділяють не всі пацієнти.

Володимир Колесник працює охоронником в державному медзакладі. Йому 65, він пенсіонер. Був змушений вийти на роботу, бо на життя не вистачає. А ще ж доводиться купувати дорогі імпортні ліки. Чоловік після інфаркту. На державну програму, що дозволяє купувати медпрепарати з невеличкою доплатою вже не розраховує.

Ліки, витрати на які компенсує держава – якісні, запевняють у МОЗ. Усі препарати схвалені всесвітньою організацією охорони здоров'я. Більшість засобів з країн Європейського союзу та Українські аналоги.

Міністра підтримують і лікарі. В медпрепаратах головне діюча речовина, а не брендова назва, каже терапевт-кардіолог Марина Крапивнер. І не завжди найдорожче – це найкраще. Тож проблема не в якості, а в кількості, запевнили експерти. Препаратів не вистачає.

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До переліку ліків, вартість яких відшкодує держава, входить майже 160 торгових назв від 35 виробників. Це препарати від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Вже у липні цього року Міністерство охорони здоров’я планує цей список розширити. З майже 2 місяці, з часу старту програми, доступними ліками вже скористались 700 тисяч пацієнтів.