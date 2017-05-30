70-річна австралійка підкорила мережу своєю вражаючою зовнішністю: фото

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70-річна мешканка Австралії та мати трьох дітей Кароліна Хартц вразила користувачів соцмереж, коли продемонструвала свої пляжні фотографії. Деякі люди досі не можуть повірити, що вона в такому віці зберегла дивовижну зовнішність.
Про це пише Daily Mail.
Як розповіли у виданні, жінка вже майже 30 років не вживає цукор. Вона розповіла, що була буквально залежною від солодкого, тому вона вирішила відмовитись від цукру у будь-якому його вигляді.
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"Жінки після 50 років часто вважають, що неможливо зберегти фігуру і вагу. Навіть мами після 40 впевнені, що не можна повернути колишнє тіло. З віком наш метаболізм сповільнюється. Це означає, що ви повинні взяти контроль над своїм тілом, приймати рішення на користь здоров'я і працювати над собою більше", – відзначила австралійка.
Замість цукру Кароліна вже протягом майже трьох десятків років жінка замінює ксилітом – багатоатомним спиртом у вигляді безбарвних кристалів, які розчиняються у воді.
Я вважаю, дуже важливо звертати увагу на те, що і скільки ви їсте. Бездумність завжди призводить до зайвої ваги. Насолоджуйтеся кожним шматочком. Це допоможе вам не переїдати,
– наголошує Хартц.
Також жінка важливу роль віддає сну та намагається щодня спати не менше ніж 8 годинн на добу. Також Хартц останніми роками почала захоплюватись медитацією.