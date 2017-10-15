70-річна Ніна Матвієнко похизувалася стрункою фігурою: фото

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Народна артистка попри поважний вік відвідує альтернативні тренування.
Артистка відвідує заняття з альтернативного фітнесу і продемонструвала, як робить фізичні вправи, йдеться у програмі "Світське життя".
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За словами Ніни Матвієнко, вона тренується майже місяць. До занять спортом додалася ще й дієта.
"Просто що їм – то їм. У нас в хаті так заведено, що повинно бути багато салату. Каша гречана повинна бути, менше м’яса", – пояснила Ніна Митрофанівна.
Також зірка поділилася секретом довголіття стосунків з чоловіком. Пара разом уже 46 років.
"До цього ми три роки зустрічалися, все невинно було, поки штампу не буде. Не дай Бог щось так спеціально робити, ні. У нас якось так всі люди творчі, ми як німці живемо. Як моя мама в селі жила. У нас дуже весело", – запевнила Ніна Матвієнко.