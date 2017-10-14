79-річна акторка Джейн Фонда знялась для глянцю без фотошопу

Відома голлівудська акторка Джейн Фонда у 79 років знялась у фотосесії для листопадового номеру видання Town&Country.

Про це пише Daily Mail.

При цьому, обкладинка журналу не оброблювалася та не ретушувалася.

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В інтерв’ю виданню жінка розповіла, що не шкодує про жодні зі своїх стосунків. В останні хвилини життя зірка хотіла б бути "у колі родини та близьких".

Джейн Фонда