79-річна акторка Джейн Фонда знялась для глянцю без фотошопу
07:44, сьогодні 2540 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Відома голлівудська акторка Джейн Фонда у 79 років знялась у фотосесії для листопадового номеру видання Town&Country.
Про це пише Daily Mail.
При цьому, обкладинка журналу не оброблювалася та не ретушувалася.
Дивіться також: Ірина Шейк приміряла спокусливі образи в ніжному фотосеті
В інтерв’ю виданню жінка розповіла, що не шкодує про жодні зі своїх стосунків. В останні хвилини життя зірка хотіла б бути "у колі родини та близьких".
Джейн Фонда
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі