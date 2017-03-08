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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

79-річна акторка знялася в елегантній фотосесії

15:41, сьогодні 25 Читать новость на русском
Джейн Фонда для The Edit.
Джейн Фонда для The Edit. / www.net-a-porter.com

Джейн Фонда знялася в новій стильній фотосесії для журналу The Edit.

Про це розповідають на Net-a-porter.

Джейн Фонда також відома як письменниця, володарка двох премій "Оскар", громадська активістка та філантроп. Для онлайн-глянцю Джейн позувала паризькому фешн-фотографу Ніко Бустосу. Для елегантних образів жінка одягнула такі відомі бренди як Versace, Balmain і Saint Laurent, продемонструвавши "дорослий шарм".

В журналі також опублікували і її інтерв'ю, де Джейн Фонда розповіла про її акторську діяльність, а також чому вона почала займатись благодійністю, яку вона спрямовує на допомогу жертвам сексуального насильства. В розмові жінка зізналась, що сама була жертвою сексуального насильства.

Мене згвалтували. Я зазнала сексуального насильства в дитинстві. У молодості мене звільнили, бо я не стала спати зі своїм босом. Я знаю, що багато молодих дівчат навіть не розуміють, що були зґвалтовані. Вони вважають, що просто неправильно сказали "ні" і вважають зґвалтування своєю виною. Одна з найпотрібніших речей, яку нам подарував жіночий рух, це усвідомлення того, що згвалтування – аж ніяк не наша вина. Ми були використані, і це неправильно,
– заявила актриса.

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Теги: LifeStyle мода Культура
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