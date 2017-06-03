7 маловідомих інтимних фактів про Анджеліну Джолі

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4 червня головний красуні Голлівуду Анджеліні Джолі виповнюється 42 роки. Але до того як стати зразковою дружиною і матір'ю, вона пережила важке дитинство і пройшла через бурхливу молодість.
7 маловідомих інтимних фактів про бурхливу юність актриси зібрало видання "Обозреватель".
- З 14 років Джолі жила в цивільному шлюбі. Ініціатива поселити бойфренда доньки вирішила мати Анджеліни. Всі троє жили під одним дахом.
Це була найрозумніша річ, яку мама могла б зробити, тому що, таким чином, ми не блукали десь у парку,
— переконана акторка.
- Довгі роки не спілкувалася з батьком, бо так і не змогла пробачити йому те, що він кинув її мати. Про весілля Анджеліни і Бреда батько акторки Джон Войт дізнався від журналістів. Зараз відносини з батьком стабільні, але налагодити контакт було нелегко
- Бурхлива молодість мало не звела її в могилу. Анджеліна якось зізналася, що в юності була абсолютно безголовою.
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Я пережила свої найгірші, свої найпохмуріші часи і вистояла. Я не померла молодою, і це велика удача — багато актрис не перенесли того, що випало на мою долю. Було багато причин, за якими зараз мене не повинно бути тут. Я занадто люблю ризикові заходи — ходити по лезу, випробовувати долю - і часто заходжу занадто далеко,
— зізналася Джолі.
- Під "кайфом" з’явилась на телебаченні. 12 років тому Джолі була під "кoксoм" під час телеінтерв'ю з відомим телеведучим Чарлі Роузом. Про це заявив наркодилер акторки. Він розповів , що Джолі купувала у нього кoкaін до і після передачі, а на самому шоу актрису якраз і "накрило".
- Намагалася накласти на себе руки через суїцидні думки. Анджеліна намагалася покінчити з собою. Актриса навіть найняла спеціальну людину, яка допомогла б їй розлучитися з життям.
- Oбкyрилacь і знялася голою. Серія з восьми скандальних фотографій Анджеліни була зроблена в 1999 році. На одній з них Анджеліна знята топлес, з косяком в зубах і чорним ременем на шиї - чи то нашийником, чи то зашморгом. За словами джерела, що продав ці кадри, фото зроблені під час 14-годинної вечірки з героїном і марихуаною.
- Спокусила бойфренда своєї матері. У 16 років Анджеліна закрутила бурхливий роман з бойфрендом своєї власної матері. Після цього довгі роки Джолі і її мати практично не спілкувалися.