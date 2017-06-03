7 маловідомих інтимних фактів про Анджеліну Джолі

4 червня головний красуні Голлівуду Анджеліні Джолі виповнюється 42 роки. Але до того як стати зразковою дружиною і матір'ю, вона пережила важке дитинство і пройшла через бурхливу молодість.

7 маловідомих інтимних фактів про бурхливу юність актриси зібрало видання "Обозреватель".

З 14 років Джолі жила в цивільному шлюбі. Ініціатива поселити бойфренда доньки вирішила мати Анджеліни. Всі троє жили під одним дахом.

Це була найрозумніша річ, яку мама могла б зробити, тому що, таким чином, ми не блукали десь у парку,

— переконана акторка.

Довгі роки не спілкувалася з батьком, бо так і не змогла пробачити йому те, що він кинув її мати. Про весілля Анджеліни і Бреда батько акторки Джон Войт дізнався від журналістів. Зараз відносини з батьком стабільні, але налагодити контакт було нелегко Бурхлива молодість мало не звела її в могилу. Анджеліна якось зізналася, що в юності була абсолютно безголовою.

Читайте також: Як виглядає розкішна вілла Анджеліни Джолі: з’явилося відео

Я пережила свої найгірші, свої найпохмуріші часи і вистояла. Я не померла молодою, і це велика удача — багато актрис не перенесли того, що випало на мою долю. Було багато причин, за якими зараз мене не повинно бути тут. Я занадто люблю ризикові заходи — ходити по лезу, випробовувати долю - і часто заходжу занадто далеко,

— зізналася Джолі.