7 міфів про парфуми, які варто забути

Парфумерний експерт Марлен Харрісон в одному з видань розвінчав популярні міфи про парфуми, у які давно вірить багато людей.

Про це повідомляє Business Insider.

Експерт розповів, що багато людей часто стикаються з помилковими порадами, як правильно обирати духи, як їх наносити та в чому полягає різниця між одеколоном і парфумами.

Тому Марлен розповів, як позбутися від семи найпопулярніших міфів про ароматні "баночки".

1. Парфуми необхідно зберігати у ванній

Харрісон поділився, що тепло і волога сприятимуть руйнуванню ефірних масел, через що парфуми можуть швидко втратити свій оригінальний аромат.

2. Як парфум пахне на блоттері, так він пахнутиме і на тілі

Як розповів фахівець, кожна людина має свій особистий запах, тому один і той же парфум не можне пахнути на людях однаково. Нанесений парфум на блоттери (пробний папір) не зможе повністю перенести запах обраних парфумів так, яким він буде на вас.

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3. Щоб нанести парфуми, необхідно побризкати в повітря і "увійти" в ароматну хмару

Марлен пожартував та порекомендував так не робити, тому що вони так швидко закінчаться. Їх варто краще нанести на суху шкіру шиї і грудей, або зап'ястя. Саме там розташований пульс, що допомагає духам краще "розкритися".

4. Одеколон - для чоловіків, а парфуми - для жінок

Така відмінність говорить лише про те, скільки ефірних олій містить продукт. Одеколон містить близько 3% ефірних олій, туалетна вода – 10%, парфумована вода – 15% і сам парфум – 25%.

5. Щоб аромат довше тримався, слід втирати парфум у шкіру

Експерт стверджує, що такі дії можуть навпаки призвести до руйнування ефірних масел, що, в результаті, змінить аромат. Харрісон радить наносити парфум і дати йому "увійти" в шкіру природним шляхом.

6. Запах залишається однаковим протягом всього дня

Харрісон розповів, що існують лінійні і нелінійні аромати. Перші ж призначені зберігати один запах протягом довгого часу, в той час як другі – з часом розкриваються новими нотками. Тому нелінійні парфуми вважаються більш якісними.

7. Чим дорожчі парфуми, тим вони якісніші

Як і у всіх інших продуктах, ціна дорогих парфумів не говорить про неймовірну якість. На ринку існує безліч парфумів середньої цінової категорії, які мають відмінну якість і яскраві аромати. Тому, обираючи духи, важливо знайти власний аромат.