7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди

З жовтня українці зможуть літати з України з компанією Ryanair у 7 міст за дуже дешевими цінами. Тож далекі мандри тепер стануть доступні значно більшій кількості людей! Редакція "24" підготувала для вас першу частину розповіді про кожне з цих семи міст. За вами залишається лише обрати куди ж летіти!

З Києва можна буде полетіти в Ейдховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм. Зі Львова до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Лондона та Менінгема (це поруч з Мюнхеном). Сьогодні ми розкажемо про міста, в які можна полетіти з Києва. А завтра про мандрівки зі Львова.

Ейдховен

Місто на півдні Нідерландів. Ейдховен відомий як місто високих технологій і інформатики. Тут чимало підприємств пов’язаних з технологіями. У місті ви майже не знайдете старовинних будівель. Зате вас точно вразять футуристичні багатоповерхові будівлі. Вся справа в тому, що після бомбардування в часи Другої світової війни з міста майже нічого не залишилося... Але зараз місто розбудоване і є п’ятим по кількості населення в Нідерландах.

У місті люблять футбол. А ще тут неймовірний музей сучасного мистецтва, де можна зависати годинами. Зауважимо, що на всій території Нідерландів діє лігалайз. Тут офіційно дозволені кофешопи, де туристи можуть спробувати маріхуанну, галюцигенні гриби й інші легкі наркотики.

Лондон

London is the capital of Great Britain. Пам’ятаєте цю фразу зі школи? Схоже, вона нарешті може знадобитися! Майже 10-мільйонне місто на березі Темзи – мрія чи не кожного мандрівника. Це місто – центр і серце бізнесу, туризму та театру Об’єднаного Королівства.

Історія міста сягає 43 року, тоді воно називалося Лондініум! Переказувати історію міста не будемо, але от кілька цікавих фактів розкажемо. Мешканці міста мають кілька своїх назв для нього. The Big Smoke через постійний туман і смог. The Great Wen, дослівно не перекладається, але щось типу місто з надто великим населенням. Завдяки Beatles і Rolling Stones Лондон став одним з світових центрів молодіжної субкультури і отримав назву Свінгуюче місто.

Манчестер

Це теж англійське місто, головне в Північній Англії. Одразу після Лондона місто є центром культури та мистецтва. При чому йдеться про сучасне, божевільне і геть неординарне мистецтво. Нудно тут точно не буде! А ще місто є просто величезним портом, а навколо індустріальні райони. Краса неоднозначна, але незаперечна.

Щодо архітектури то тут будинки від вікторіанської епохи до сучасності. До речі, новітні хмарочоси тут просто неймовірні! У місті також є один з найбільших парків у Європі. Ну і звісно ж Манчестер – місто для футбольних фанатів.

Стокгольм

Столиця і найбільше місто Швеції. Тут розташовані органи державної влади: риксдаг (назва місцевого парламенту), уряд ну і резиденція короля. Окремої уваги вартує будівля міської мерії.

Насправді, Стокгольм – це аж 14 островів! Якщо вам пощастить потрапити сюди у червні, то є шанс помилуватися білими ночами. А ще саме в Стокгольмі можна покататися на найбільшій у світі каруселі. Її висота 120 метрів! Обертається вона з швидкістю – 70 кілометрів на годину.

Стокгольм – екологічно чисте місто, 40% території зелені зони, а поза містом взагалі недоторкана людиною природа. Ви можете собі таке уявити? А ще тут повністю відсутня важка індустрія. Прекрасна архітектура, сучасні інтерактивні музеї та понад 20 театрів навряд чи залишать когось байдужими.

