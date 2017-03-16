21:35
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 20:00: Застава за Насірова. Євросоюз продовжує санкції
Випуск новин
20:57, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Публікації Статті
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди

20:30, сьогодні 379 Читать новость на русском
А які міста цікавлять вас?
А які міста цікавлять вас? / 24 Канал

З жовтня українці зможуть літати з України з компанією Ryanair у 7 міст за дуже дешевими цінами. Тож далекі мандри тепер стануть доступні значно більшій кількості людей! Редакція "24" підготувала для вас першу частину розповіді про кожне з цих семи міст. За вами залишається лише обрати куди ж летіти!

З Києва можна буде полетіти в Ейдховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм. Зі Львова до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Лондона та Менінгема (це поруч з Мюнхеном). Сьогодні ми розкажемо про міста, в які можна полетіти з Києва. А завтра про мандрівки зі Львова.

Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево

Ейдховен

Місто на півдні Нідерландів. Ейдховен відомий як місто високих технологій і інформатики. Тут чимало підприємств пов’язаних з технологіями. У місті ви майже не знайдете старовинних будівель. Зате вас точно вразять футуристичні багатоповерхові будівлі. Вся справа в тому, що після бомбардування в часи Другої світової війни з міста майже нічого не залишилося... Але зараз місто розбудоване і є п’ятим по кількості населення в Нідерландах.

У місті люблять футбол. А ще тут неймовірний музей сучасного мистецтва, де можна зависати годинами. Зауважимо, що на всій території Нідерландів діє лігалайз. Тут офіційно дозволені кофешопи, де туристи можуть спробувати маріхуанну, галюцигенні гриби й інші легкі наркотики.

Читайте також: До закладок. Wi-Fi-паролі світових аеропортів

Лондон

London is the capital of Great Britain. Пам’ятаєте цю фразу зі школи? Схоже, вона нарешті може знадобитися! Майже 10-мільйонне місто на березі Темзи – мрія чи не кожного мандрівника. Це місто – центр і серце бізнесу, туризму та театру Об’єднаного Королівства.

Історія міста сягає 43 року, тоді воно називалося Лондініум! Переказувати історію міста не будемо, але от кілька цікавих фактів розкажемо. Мешканці міста мають кілька своїх назв для нього. The Big Smoke через постійний туман і смог. The Great Wen, дослівно не перекладається, але щось типу місто з надто великим населенням. Завдяки Beatles і Rolling Stones Лондон став одним з світових центрів молодіжної субкультури і отримав назву Свінгуюче місто.

Манчестер

Це теж англійське місто, головне в Північній Англії. Одразу після Лондона місто є центром культури та мистецтва. При чому йдеться про сучасне, божевільне і геть неординарне мистецтво. Нудно тут точно не буде! А ще місто є просто величезним портом, а навколо індустріальні райони. Краса неоднозначна, але незаперечна.

Щодо архітектури то тут будинки від вікторіанської епохи до сучасності. До речі, новітні хмарочоси тут просто неймовірні! У місті також є один з найбільших парків у Європі. Ну і звісно ж Манчестер – місто для футбольних фанатів.

Стокгольм

Столиця і найбільше місто Швеції. Тут розташовані органи державної влади: риксдаг (назва місцевого парламенту), уряд ну і резиденція короля. Окремої уваги вартує будівля міської мерії.

Насправді, Стокгольм – це аж 14 островів! Якщо вам пощастить потрапити сюди у червні, то є шанс помилуватися білими ночами. А ще саме в Стокгольмі можна покататися на найбільшій у світі каруселі. Її висота 120 метрів! Обертається вона з швидкістю – 70 кілометрів на годину.

Стокгольм – екологічно чисте місто, 40% території зелені зони, а поза містом взагалі недоторкана людиною природа. Ви можете собі таке уявити? А ще тут повністю відсутня важка індустрія. Прекрасна архітектура, сучасні інтерактивні музеї та понад 20 театрів навряд чи залишать когось байдужими.

Читай продовження завтра

Автор: Настя Сукач
Теги: Нідерланди LifeStyle Швеція Подорожі Ryanair авіація Публікації Статті відпочинок
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
сьогодні, 21:00 Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
Яніна Ткачук 290
7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
сьогодні, 20:30 7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
Настя Сукач 378
Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
сьогодні, 20:00 Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
Інна Жолобович 9154
Туристичний сезон стартує: куди і за скільки українці поїдуть відпочивати
сьогодні, 19:01 Туристичний сезон стартує: куди і за скільки українці поїдуть відпочивати
Яніна Ткачук 859
Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
сьогодні, 18:02 Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
Наталія Печерська 448
Поліція зупинила ваше авто: які права має водій?
 3 жовтня 2016 , 20:01 1
У небі окупованого Криму з'явилось незвичне природнє явище
 29 січня , 13:12 76
На інавгурації Трампа буде рекордна кількість українських посадовців: стали відомі прізвища
 18 січня , 23:29 20
Скільки коштуватиме "Інтерсіті" з Києва до Перемишля: ціни приємно здивували
 21 грудня 2016 , 16:14 49
Що буде з пенсіями після 1 січня?
 29 листопада 2016 , 13:01 5
Мінімальні зарплати у 3200: радіти чи хвилюватися?
 13 грудня 2016 , 12:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук