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7 переконливих причин відмовитись від алкоголю вже зараз

21:57, сьогодні 2974 Читать новость на русском
10 причин відмовитись від алкоголю
10 причин відмовитись від алкоголю / 24 Канал

Алкоголь супроводжує майже всі свята. Особливо, кількість випитого зростає у новорічні свята, проте багато хто забуває і про негативний вплив алкоголю на людський організм.

Багато людей просто не розуміють, наскільки багато п'ють, оскільки не зважають на норми споживання вина чи пива.

Портал НВ пропонує кілька причин, чому варто вже сьогодні задуматися про повну, або хоча б часткову відмову від алкоголю.

Схуднення

Зниження споживання алкоголю може посприяти схудненню. У деяких спиртних напоях міститься стільки ж калорій, скільки і в жирних продуктах.

З надмірним споживанням алкоголю пов'язані такі проблеми як захворювання печінки, травми головного мозку, рак і серцеві хвороби.

Покращення настрою і сну

Надмірне споживання спиртного може призвести і до проблем з психологічним здоров'ям. Пияцтво пов'язують з депресією і тривожністю.

Якщо у вас проблеми зі сном, зниження споживання алкоголю може допомогти впоратися з ними. Після стакану спиртного ви, можливо, швидше заснете, але якість сну буде нижчою.

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Значна економія

Австралійські сім'ї витрачають на алкоголь приблизно стільки ж, скільки і на електрику. Спробуйте протягом місяця підрахувати ваш "алкогольний" чек. Можливо, виявиться, що ви пропили нову сукню чи дорогий годинник?

Позбавитесь залежності

Якщо у вас є родичі з алкогольною залежністю, вам також варто знизити споживання спиртного. Адже ви перебуваєте в групі підвищеного ризику розвитку алкогольної залежності.

Убережете себе

Молоді люди часто отримують травми через вживання алкоголю. Дані показують, що вживання алкоголю підлітками може привести до порушення розвитку мозку, які можуть вплинути на здатність до навчання, прийняттю правильних рішень.

Менше хворітимете в старості

Деякі проблеми зі здоров'ям посилюються із споживанням алкоголю. Особливо це помітно з віком.

Більш того, люди старшого віку сильніше ризикують зіткнутися травмами і падіннями, спровокованими алкоголем.

Перестанете робити неправильні рішення

У стані алкогольного сп’яніння можна отримати ряд ушкоджень – на роботі, за кермом і в результаті агресивної поведінки. Якщо ви піддаєте себе і інших ризику через алкоголь, цей ризик можна знизити, почавши пити менше, пити повільніше і пити тільки під час або після їжі.

Теги: Здорове життя LifeStyle алкоголь Здоров'я
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