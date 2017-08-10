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7 причин, чому зранку болить голова

10:04, сьогодні 171 Читать новость на русском
Причини головного болю зранку
Причини головного болю зранку / Фото з відкритих джерел

Головний біль завжди має якусь причину і не може виникати просто так. Це стосується і ранкових болей, які часто стають постійними та жахливо набридають.

Сайт Women's Health поділився 8 причинами, чому ви не можете позбавитись від ранкових головних болей.

Ви не виспались

Банально, але так. Вашому тілу потрібно 7-8 годин, аби воно нормально працювало. Якщо ви спите менше, то організм впадає в режим паніки. В тілі починають виділятись гормони, які підвищують серцебиття, кров’яний тиск та рівень стресу. Це все може викликати головні болі.

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Ви спали забагато

Спати більше 10 годин після 3-денного недосипу – дуже погана ідея. Тривалий сон понижує рівень гормону серотоніну ("гормону щастя"). А низький рівень цього гормону зменшує приплив крові. Це, в свою чергу, провокує головний біль.

Ви пили минулої ночі

Для того, аби зранку вас мучив головний біль, не треба напиватись. Достатньо лише одного-два коктейлі і алкоголь зробить свою справу. Організм зневоднюється, кров’яний тиск зменшується і голова болить.

Ви хропите

Храп може бути ознакою того, що вам не вистачає кисню уві сні. Дуже агресивний храп може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям, в тому числі і апное.

Експерти не до кінця впевнені, як хропіння викликає головний біль. Але найімовірніше, дефіцит кисню розширяє судини в мозку, підвищує приплив крові і збільшує тиск в головному мозку.

Ви не випили кави

Кофеїн – це своєрідний наркотик, який стимулює нашу нервову систему. Тож якщо ви регулярно п’єте каву, а одного ранку ви пропустили цей крок, то це цілком може викликати головний біль. Ранкові головні болі також можуть виникати, коли ви намагаєтесь перестати пити каву.

У вас депресія

Головні болі, викликані депресією, можуть виникати в будь-який час доби. Все тому, що під час депресії у людини понижений рівень гормону серотоніну. До того ж, людина може абсолютно не дотримуватись розпорядку дня і або дуже багато спати, або не спати взагалі.

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У вас високий кров’яий тиск

Якщо ваш тиск перевищує показники 140/90, то кров більше тисне на мозок. Це іпровокує головні болі.

Більшість людей, у яких підвищений тиск, навіть не підозрюють про це, поки симптоми стають ну зовсім нестерпними. Якщо у вас регулярні головні болі, можливо, варто піти до лікаря.

Теги: Здорове життя
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