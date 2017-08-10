7 причин, чому зранку болить голова

Головний біль завжди має якусь причину і не може виникати просто так. Це стосується і ранкових болей, які часто стають постійними та жахливо набридають.
Сайт Women's Health поділився 8 причинами, чому ви не можете позбавитись від ранкових головних болей.
Банально, але так. Вашому тілу потрібно 7-8 годин, аби воно нормально працювало. Якщо ви спите менше, то організм впадає в режим паніки. В тілі починають виділятись гормони, які підвищують серцебиття, кров’яний тиск та рівень стресу. Це все може викликати головні болі.
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Спати більше 10 годин після 3-денного недосипу – дуже погана ідея. Тривалий сон понижує рівень гормону серотоніну ("гормону щастя"). А низький рівень цього гормону зменшує приплив крові. Це, в свою чергу, провокує головний біль.
Для того, аби зранку вас мучив головний біль, не треба напиватись. Достатньо лише одного-два коктейлі і алкоголь зробить свою справу. Організм зневоднюється, кров’яний тиск зменшується і голова болить.
Храп може бути ознакою того, що вам не вистачає кисню уві сні. Дуже агресивний храп може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям, в тому числі і апное.
Експерти не до кінця впевнені, як хропіння викликає головний біль. Але найімовірніше, дефіцит кисню розширяє судини в мозку, підвищує приплив крові і збільшує тиск в головному мозку.
Кофеїн – це своєрідний наркотик, який стимулює нашу нервову систему. Тож якщо ви регулярно п’єте каву, а одного ранку ви пропустили цей крок, то це цілком може викликати головний біль. Ранкові головні болі також можуть виникати, коли ви намагаєтесь перестати пити каву.
Головні болі, викликані депресією, можуть виникати в будь-який час доби. Все тому, що під час депресії у людини понижений рівень гормону серотоніну. До того ж, людина може абсолютно не дотримуватись розпорядку дня і або дуже багато спати, або не спати взагалі.
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Якщо ваш тиск перевищує показники 140/90, то кров більше тисне на мозок. Це іпровокує головні болі.
Більшість людей, у яких підвищений тиск, навіть не підозрюють про це, поки симптоми стають ну зовсім нестерпними. Якщо у вас регулярні головні болі, можливо, варто піти до лікаря.