7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів

Різдво звучить не лише "Щедриком" – сучасні українські музиканти записали пісні, які заслуговують уваги.
Портал "Громадське Культура" зібрав і авторські колядки, і навіть рок-н-рольні різдвяні композиції.
Про традиції святкування Різдва читайте в нашому спецпроекті.
Vivienne Mort — Спи, Ісусе, спи
BLOOMS CORDA — Christmas goodness
Tik Tu — Сірий котку
Христина Соловій — Народився Бог на санях
Мар’яна Головко та Денис Донцов — Добрий вечір, господарю
#Щедрик100challenge
ТНМК — Різдво — Рок-н-Рол
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