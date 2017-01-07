7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів

Різдво звучить не лише "Щедриком" – сучасні українські музиканти записали пісні, які заслуговують уваги.

Портал "Громадське Культура" зібрав і авторські колядки, і навіть рок-н-рольні різдвяні композиції. Про традиції святкування Різдва читайте в нашому спецпроекті. Vivienne Mort — Спи, Ісусе, спи BLOOMS CORDA — Christmas goodness Tik Tu — Сірий котку Христина Соловій — Народився Бог на санях Мар’яна Головко та Денис Донцов — Добрий вечір, господарю #Щедрик100challenge ТНМК — Різдво — Рок-н-Рол

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