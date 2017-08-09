7 секретів схуднення від фітнес-тренера

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко поділилася кількома секретами, які допоможуть схуднути та тримати фігуру у тонусі.

Про це Аніта написала у своєму Іnstagram.

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7 секретів схуднення від Аніти Луценко:

1. Вранці випийте 1-2 склянки теплої води і йдіть в туалет, навіть якщо не хочеться. Організм повинен очищатися щоранку. Якщо ж ні, варто звернутися до лікаря і з'ясувати причину.

2. Привчіть себе їсти, коли відчули голод. Кожен день він почне з'являтися в один і той же час, якщо ви почнете регулярно харчуватися.

3. Не закидайте в себе їжу, якщо попередня ще не переварити і в шлунку немає легкості.

4. Ввечері не їжте твердий сир і солодощі. Після 20:00 організм вже не напружується, щоб витрачати з'їдену енергію і вона просто на 100% піде у запас.

5. Лягайте спати о 22 - 23.00 годині. Це дрібниця врятує від звірячого і неадекватного апетиту наступного дня.

6. Протягом дня пийте теплу воду, трав'яний чай і жодних соків і солодкої води.

7. Кожен день або позаймайтеся фізичними вправами, або пройдіть пішки довше, ніж 30 хв.