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7 секретів схуднення від фітнес-тренера

18:52, сьогодні 16 Читать новость на русском
Як зробити тіло ідеальним
Як зробити тіло ідеальним / stocksnap.io

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко поділилася кількома секретами, які допоможуть схуднути та тримати фігуру у тонусі.

Про це Аніта написала у своєму Іnstagram.

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7 секретів схуднення від Аніти Луценко:

1. Вранці випийте 1-2 склянки теплої води і йдіть в туалет, навіть якщо не хочеться. Організм повинен очищатися щоранку. Якщо ж ні, варто звернутися до лікаря і з'ясувати причину.

2. Привчіть себе їсти, коли відчули голод. Кожен день він почне з'являтися в один і той же час, якщо ви почнете регулярно харчуватися.

3. Не закидайте в себе їжу, якщо попередня ще не переварити і в шлунку немає легкості.

4. Ввечері не їжте твердий сир і солодощі. Після 20:00 організм вже не напружується, щоб витрачати з'їдену енергію і вона просто на 100% піде у запас.

5. Лягайте спати о 22 - 23.00 годині. Це дрібниця врятує від звірячого і неадекватного апетиту наступного дня.

6. Протягом дня пийте теплу воду, трав'яний чай і жодних соків і солодкої води.

7. Кожен день або позаймайтеся фізичними вправами, або пройдіть пішки довше, ніж 30 хв.

7 секретов, которые помогут наконец-то похудеть: 1. ?Утром выпей тёплой 1-2 стакана воды и идти в туалет, даже если не хочется. Тупо сиди ?? Организм должен очищаться каждое утро. Если нет, иди к врачу и выясняй причину. 2. ?Приучи себя кушать, только, когда почувствовала голод. Услышь его! Голод в желудке, а не в голове! Прокайфуй от того, что ты его слышишь! Каждый день он начнёт появляться в одно и то же время если начнёте регулярно питаться. 3. ?Не вкидывай в себя еду, если предыдущая ещё не переварилась и в желудке нет легкости! 4. ?Вечером не ешь твёрдый сыр и сладости. После 20:00 не кушай, организм уже не напрягается, чтобы расходовать съеденную энергию и она просто на 100 % пойдёт в запас! Ей просто некуда расходоваться. Хотя если у тебя намечается секс-марафон, то можно ?? если нет, то хватит есть) 5. ?Ложись спать в 22-23 часа! Это мелочь, которая спасет от зверского и неадекватного аппетита завтра. 6. ?В течении дня пей тёплую воду, травяной чай и НИКАКИХ соков и сладкой воды! НИКАКИХ (!) - это причина лишнего веса! 7. ?Каждый день, независимо от всех планов....или позанимайся ( хоть 30 секунд- повращай плечами) или пройди пешком дольше чем 30 мин.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty)

Теги: Здорове життя Фітнес Дієти LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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