7 щоденних звичок, які псують ваші стосунки з коханими

Кризові ситуації в закоханих пар бувають часто. Проте люди інколи не задумуються, що слова, які вони адресують щодня своїм другим половинкам, часто "копають яму" у своїх відносинах.

Експерт Арабелла Рассел з The Independent розповіла про 7 згубних звичок, які псують ваші відносини.

Ви чуєте, проте не слухаєте

Коли ж ви не прислухаєтесь до слів, які щоденно говорите одне одному, це може стати першим кроком до непорозуміння. Старайтесь слухати вашого партнера і проявляти інтерес до почутого, адже це так важливо для щасливих стосунків.

Постійне перебування одне з одним

Зрозумійте, що постійне перебування в одних місцях із коханими теж може псувати відносини. Адже кожна людина потребує свого особистого простіру. Наявність окремих інтересів поліпшить вашу довіру і зміцнить стосунки.

Дозволяйте одне одному трішки незалежності і ви побачите, яке важливе значення це матиме для кожного з вас.

Жарти в громадських місцях

Інколи ви сперечаєтесь між собою про недоречні жарти стосовно ваших стосунків в компанії друзів чи де-інде. Проте не виключайте ті фактори, що ваш партнер може або ж трішки перебрати з алкоголем, або йому чи їй здаватиметься, що це весело і дотепно.

Не заходьте надто далеко з жартами, проте не сприймайте все серйозно на рахунок вашого коханого чи коханої.

Сварки про постійні зустрічі з друзями

Знову ж таки про ваш особистий простір. Інколи для ваших партнерів важливо, щоб вони спілкувались зі своїми друзями, говорили про їхні успіхи та проблеми.

В той час, коли ваш партнер сидить на зустрічі з компанією колег, ви теж влаштуйте свій відпочинок зі своїми друзями. Пам’ятайте, що друзі теж в деякому сенсі формують характер вашого партнера. Знаходьте компроміси і все у вас вдасться.

Проектування поганого настрою на вашого партнера

Перш ніж звинувачувати свого партнера в тому, що ви через нього в поганому настрої, краще скористайтесь моментом та відверто поговоріть про ваші проблеми.

Фрази типу "ти змушуєш мене відчувати себе…", "я відчуваю себе … " нікому не приносять користі. Якщо ви відчуваєте якісь проблеми, краще змініть тон та настрій розмови і поговоріть відверто одне з одним.

Занадто велика критика

Інколи це корисно, вказувати на недоліки ваших коханих, проте майте всюди межу. Люди часто можуть потрапити в пастку, не розуміючи, як часто вони критикують свого партнера.

Це може здаватись нормальним, – скаржитися своєму партнеру, коли він робить щось неправильно, але це може створити жалюгідну атмосферу. З часом партнер вас може уникати, тому що боятиметься почути від вас щось негативне та осудливе.

Вгадування поведінки наперед

Якщо ви довго знаєте одне одного, ви вже можете вгадувати поведінку, слова чи емоції одне одного без особливих зусиль. При цьому ще й говорити це вголос. Часто така поведінка дратує ваших коханих, тому що інколи такі "вгадування" не є правдими.

Це може викликати серйозні проблеми, так як це призводить до "фейкових" припущень і в наслідку – повної зупинки спілкування один з одним про те, які у вас насправді почуття.

Читайте також: Чому щасливі стосунки не можна виставляти напоказ в соцмережах