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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

7 способів позбутися похмілля, про які ви раніше не чули

14:57, сьогодні 660 Читать новость на русском
Як собі допомогти
Як собі допомогти / 24 Канал

Головний біль, нудота, слабість? Нам знайомі ці симптоми! Редакція "24" підготувала для вас кілька незвичних способів допомогти собі після гучної вечірки. З нового року – нові методи!

Кривавий коктейль

Як відомо багатьом, від похмілля допомагає томатний сік і білкова їжа. Ми ж пропонуємо вам поєднати ці два інгредієнти і одужати швидше!

Тож, якщо вам не страшно, приготуйте "кривавий" коктейль. Налийте склянку томатного соку, туди додайте один яєчний жовток. Гарно розмішайте і випийте залпом.

Ром з вершками

Якщо після новорічної ночі ви все ж здатні вживати алкоголь – можна, як кажуть у народі, похмелитися.

Але пропонуємо не просто пити, а зробити лікувальний коктейль на основі рому. Вам знадобиться 50 грамів рому, чайна ложка меду і столова ложка вершків. Після такого лікування радимо залишитися вдома, оскільки реакція організму може бути різною.

Петрушка

Якщо вам до душі здорове харчування – тоді наступний метод якраз для вас!

Після застілля зжуйте пучок петрушки. Це б мало полегшити муки.

Морозиво

А у випадку, якщо ви солодкоїжка і петрушка вам не до смаку, ми маємо для вас дуже смачний рецепт.

Читайте також: Міфи про похмілля, про які треба забути

Щоб побороти похмілля – з’їжте морозиво! Найкраще вибирати звичайний білий пломбір чи вершкове. Від наповнювачів і шоколадної глазурі краще відмовитися.

Лікування по-німецьки

Не любите солодке? Тоді на допомогу прийде традиційна похмільна страва від німців.

Тут наслідки алкогольних розваг лікують "рольпомсамі". Це страва з оселедцю і маринованих овочів.

Лимонні скибочки

Якщо вам погано настільки, що ні їсти, ні пити ви не можете – спробуйте лимонні скибочки.

Їх не треба їсти! Просто змажте скибочками пахви. Це допоможе зменшити зневоднення. Однак не забувайте пити багато води.

Читайте також: Скільки п'ють алкоголю українці у порівнянні з іншими країнами

Шаманські хитрощі

Нічого не допомагає і хочеться кардинально нових рішень?

Жителі Гаїті рятуються за допомогою магії. На їхню думку, треба зробити ганчіркову ляльку, яка символізуватиме страждальця, та встромити в неї 13 шпильок.

Редакція "24" бажає вам веселих свят та легких ранків!

Автор: Настя Сукач
Теги: Здоров'я Новорічні свята LifeStyle Здорове життя алкоголь Публікації Статті
Джерело: 24 Канал
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