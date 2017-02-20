7-годинний бій біля Авдіївки – бійці показали його наслідки

У ніч на 19 лютого район Авдіївки знову став одним з найгарячіших точок на Донбасі. Терористи почали атакувати, в тому числі з важкого озброєння.
Військове телебачення України опублікувало відео, в якому видно наслідки цього бою.
Зокрема, на кадрах видно посічені осколками ангари, зруйновані будівлі та вирви глибиною у кілька метрів.
На щастя, завершився бій вдало для української сторони — ворог не пройшов, українські війська не зазнали втрат.
Нагадаємо, після нічних боїв в районі Авдіївки, в місті було пошкоджено лінії електропередачі. Без світла та води залишаються понад 20 тисяч жителів міста. Вранці. 19 лютого, в Авдіївку відправили підкріплення правоохоронців.