88-річна бабуся дивує модними образами та способом життя: фото

Мун Лін з Тайваню стала шаленою популярною в Instagram, адже жінка дуже стильно одягається та живе повноцінним життям, незважаючи на свій вік.

Жінці 88 років і вона повністю руйнує стереотипи про те, що старість – це нудна пора і літні люди одягаються зовсім не модно. Фото в її Instagram це доводять.

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Лін майже щодня публікує свої модні луки, які перегукуються із сучасними трендами. Вона може дозволити собі одягнути навіть порвані джинси, не вважаючи, що їх треба зашити. Також вона викладає фото своєї їжі, пейзажів та кумедні відео.

На Мун Лін підписалось вже понад 70 тисяч людей і їх кількість постійно зростає.

今天是哇ㄟ第88個父親節，哇ㄟ阿爸已經去當天使，哇孩子ㄟ阿爸也去當天使了！月月不知道什麼時候會去跟你們會合！不過沒關係，月月等等去逛街，會連你們的衣服一起買的? 揪想你們捏 拎阿爸屋底ㄟ愛珍惜捏，幾罵去打電話跟拎ㄟ阿爸共 愛老虎油️?? Публикация от 林莊月里 (@moonlin0106) Авг 8 2017 в 2:00 PDT

不良少女の月！活了88年的好處丟系幾罵愛怎麼穿就怎麼穿！摸郎可以管我！哇打算一天嘗試一個以前不會做的事！明天去刺青？ 人生88叛逆才開始 2017.08.06 月の日記 Публикация от 林莊月里 (@moonlin0106) Авг 6 2017 в 12:07 PDT

月月喜歡穿自己喜歡的衣服，月月都用自己的錢去買，月月年輕時候家裡做生意的，所以會很喜歡很努力的年輕人，今天去一個台灣品牌肖年ㄟ店買了好多衣服支持他們，聽說他們是台灣很棒很棒ㄟ肖年狼哦！因ㄟ設計揪水噹噹ㄟ！月月今天仔學會安抓用網路買東西哦！愛老虎拎喲！ 每天活の一天都算賺到一天當然要開心的活 日記 2017.08.04 88歲 月光仙子 Публикация от 林莊月里 (@moonlin0106) Авг 3 2017 в 4:55 PDT

哇種ㄟ菜吼狼偷拔走！啊嘿咧小偷哇嘎哩共！你偷哇ㄟ菜要記得洗完再吃ㄟ！哇沒灑農藥上面都有蟲蟲?！我攏加一點橄欖油炒炒丟金齁呷啦！做沙拉馬ㄟ賽！ Публикация от 林莊月里 (@moonlin0106) Июл 24 2017 в 1:13 PDT

今天揪熱ㄟ！到家啦！洗完澡?換一套衫晚上要去啪體！哇災影啪體揪洗揪賊狼底咧到頂哦！?️? Публикация от 林莊月里 (@moonlin0106) Июл 15 2017 в 2:23 PDT