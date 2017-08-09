88-річна бабуся дивує модними образами та способом життя: фото

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Мун Лін з Тайваню стала шаленою популярною в Instagram, адже жінка дуже стильно одягається та живе повноцінним життям, незважаючи на свій вік.
Жінці 88 років і вона повністю руйнує стереотипи про те, що старість – це нудна пора і літні люди одягаються зовсім не модно. Фото в її Instagram це доводять.
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Лін майже щодня публікує свої модні луки, які перегукуються із сучасними трендами. Вона може дозволити собі одягнути навіть порвані джинси, не вважаючи, що їх треба зашити. Також вона викладає фото своєї їжі, пейзажів та кумедні відео.
На Мун Лін підписалось вже понад 70 тисяч людей і їх кількість постійно зростає.