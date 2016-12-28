8 компаній, які працюють в окупованому Криму, потрапили під санкції США

Уряд США своїми санкціями перетворює Крим на економічно-токсичний регіон.

15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями. Інформація про це розміщена у Федеральному реєстрі США.

Щодо так званих кримських компаній, то це порти та залізниця, які діють на тимчасово окупованій території. Діяльність кримський та російських компаній схарактеризована як така, що лише допомагає ескалації конфлікту на сході України.

27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки,

– йдеться в повідомленні Посольства України в США

Раніше ці компанії у свій "чорний список" вніс Мінфін США.

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