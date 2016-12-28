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8 компаній, які працюють в окупованому Криму, потрапили під санкції США

02:46, сьогодні 177 Читать новость на русском
Санкції
Санкції

Уряд США своїми санкціями перетворює Крим на економічно-токсичний регіон.

15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями. Інформація про це розміщена у Федеральному реєстрі США.

Щодо так званих кримських компаній, то це порти та залізниця, які діють на тимчасово окупованій території. Діяльність кримський та російських компаній схарактеризована як така, що лише допомагає ескалації конфлікту на сході України.

27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки,
– йдеться в повідомленні Посольства України в США

Раніше ці компанії у свій "чорний список" вніс Мінфін США.

Читайте також: США розширили санкції проти Росії: хто поповнив список

Теги: Політика США Санкції Анексія Криму Новини Криму залізниця
Джерело: 24 Канал
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