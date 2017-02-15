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8 корисних спецій, які повинні бути у вашій кухні

15:39, сьогодні 1442 Читать новость на русском
Спеції
Спеції / Фото з відкритих джерел

Різноманітні прянощі використовують не лише для того, щоб урізноманітнити смак страв, а й для покращення здоров’я та самопочуття.

Про ароматні спеції та їхню оздоровлюючу користь розповів журнал Liza.

Базилік

Настій з базиліка (у вигляді компресу) знімає біль у вусі при отиті. Відвар з базиліка також має властивість заспокоювати свербіж шкіри. Якщо сік додати у молоко, то він здатний лікувати застуду.

Розмарин

Така приправа знімає втому та стимулює мозковий кровообіг. Також розмарин покращує пам'ять, добре діє на серце і судини. А розмаринове масло знімає біль в м'язах і суглобах. Щоб його отримати, залийте пару гілочок оливковою олією і настоюйте близько півтора місяці.

Чебрець

Ця трава лікує застуду, володіє відмінною антибактеріальною, протизапальною, болезаспокійливою і ранозагоювальною дією. У вигляді відварів і настоянок він застосовується при застуді і грипі. Полоскання відваром знімають біль в горлі.

Купирь лісовий

Купирь зміцнює стінки судин і має сечогінну дію, а настоянка зі свіжого листя допомагає знизити вагу. Якщо ви багато працюєте за комп'ютером, протирайте очі відваром цієї трави, щоб зняти напругу.

Лавровий лист

Лавровий лист виводить з організму зайві солі. Вдихаючи його ефірні масла, можна позбутися від безсоння. А якщо відваром лавра обполіскувати волосся після миття (не частіше 2-3 разів), це допоможе позбавитися від лупи.

Любисток

Ця рослина допомагає при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зменшує задишку і набряки, налагоджує роботу серця, знижує біль під час менструації. Компреси з відвару його коренів і листя відбілюють шкіру.

Шавлія

У шавлії містяться жіночі фітогормони, що допомагають при розладах репродуктивної системи. Чай з цієї травички прибирає симптоми ПМС. А ще він омолоджує шкіру і зупиняє випадання волосся.

Кріп

Кропова вода – відомий засіб від коліків у малюків. Якщо частіше додавати кріп в їжу, можна впоратися з безсонням, нормалізувати тиск, поліпшити стан нігтів і волосся. Народна медицина приписує кропу здатність посилювати чоловічу потенцію. У складі кремів кріп допомагає усунути зморшки і мішки під очима.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
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