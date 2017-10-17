8 найкращих вправ для схуднення: відео

До сих пір не вщухають суперечки про те, що ефективніше: кардіо або силові тренування. Проте ніхто не заперечить, що чим більше калорій ви витратите, тим швидше схуднете. Ідеальне тренування – це чергування кардіо та силових вправ.

Кардіо і силові вправи в комплексі дозволять не лише схуднути, а й "прокачати" власні м’язи. Дослідники склали список із 8 вправ, які найкраще підходять для тренування, якщо ви хочете позбавитися зайвої ваги. Чотири вправи виконуються із обладнанням, а інші чотири – з власною вагою, отже ви зможете повторити їх навіть удома.

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Вправи з обладнанням

1. Трастери

Цю вправу явно придумали в пеклі: спочатку ви присідаєте зі штангою на грудях, а потім, не зупиняючись, робите жимовий швунг. Рухатися повільно не можна: ви втратите швидкість і інерцію. Тому трастери виконуються дуже інтенсивно. Трастери добре навантажують стегна і сідниці, плечі і спину. Також в роботу залучаються м'язи преса.

Підберіть таку вагу, щоб виконати 10 трастеров без зупинки.

2. Подвійна хвиля канатом

10-хвилинне тренування з двома канатами дозволяє спалити 111,5 ккал – приблизно в два рази більше, ніж під час бігу. Під час цієї вправи добре навантажуються найширші м'язи спини і передні дельти.

Виконуйте 10 підходів по 15 секунд. Якщо важко, зменшіть час роботи до 10 секунд.

3. Кидки м'яча в стіну

Кидки м'яча в стіну нагадують трастери. Ця вправа опрацьовує квадрицепси і сідниці, плечі, спину, трапецію, м'язи кора. Кидки м'яча потрібно виконувати з високою інтенсивністю, а навантаження можна масштабувати, збільшуючи вагу м'яча і регулюючи висоту, на яку ви його підкидаєте. Робіть 2-3 підходи по 20-25 разів.

4. Ривок гирі

Крім посиленого спалювання калорій, ривок гирі корисний для прокачування спини і ніг, зміцнення зап'ясть. Вправа розвиває витривалість і швидкість, тренує координацію рухів.

Вправи з власною вагою

1. Стрибки через скакалку

Під час стрибків через скакалку працюють м'язи ніг, трицепси і грудні м'язи. Вправа може спалити від 700 до 1 000 ккал за годину залежно від інтенсивності. 20 хвилин стрибків через скакалку за енерговитратами рівні 45 хвилинам спокійного бігу.

2. Бурпі

Високоінтенсивні тренування з бурпі спалюють від 8 до 14 ккал в хвилину. Тобто, роблячи бурпі, ви можете спалити 280 ккал за 20 хвилин.

3. Вправа "Скелелаз"

Прийміть упор лежачи і по черзі згинайте коліна, як би прагнучи дістати ними до грудей. "Скелелаз" виконується швидко, але при цьому таз і спина жорстко зафіксовані.

Вправа добре прокачує прес і м'язи-згиначі стегна, а за рахунок інтенсивності збільшується витрата калорій. Залежно від ваги ви можете витратити від 8 до 12 ккал за хвилину.

4. Присідання з вистрибуванням

Присідання без штанги і гантелей важко назвати ефективними вправами. Інша справа – присідання з вистрибуванням, які дозволяють спалювати більше калорій.