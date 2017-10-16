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8 собак, єнот, песець та макака: жінка намагалась провести "зоопарк" на окуповані території

23:25, сьогодні 227 Читать новость на русском
Єнот
Єнот / Фото з вільних джерел

Через КПВВ "Новотроїцьке" жінка намагалась перевезти з контрольованої Україною території до окупованого Донецька міні-зоопарк.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Жінка пояснила, що проживає у Донецьку, а тварин придбала на території України, контрольованій українською владою. У неї було із собою 8 собак (5 маламутів, 2 пуделі та один бассет-хаунд), єнот, песець та макака.

У прикордонному відомстві зазначили, що згідно з законом, вивезення диких тварин на тимчасово непідконтрольну українській владі територію України не передбачено.

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Відтак, правоохоронці запропонували громадянці звернутися до Координаційного центру з відповідною заявою для отримання письмового дозволу на перевезення цих тварин.

Теги: Новини України світ тварин
Джерело: 24 Канал
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