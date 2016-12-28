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8-місячний малюк загинув у аварії, яку спричинив п’яний водій на позашляховику

06:26, сьогодні 1221 Читать новость на русском
8-місячний малюк загинув у аварії, яку спричинив п’яний водій на позашляховику

Водій, намагаючись втекти з місця ДТП у Харкові, потрапив в ще одну аварію, в результаті загинула 8-місячна дитина. Ще три людини госпіталізовані.

Аварія сталася близько 17:10 у вівторок.

За словами начальника відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ Нацполіціі в Харківській області Олега Никоненко, автомобіль Toyota Prado під керуванням чоловіка 1980 року народження, рухаючись по Салтівському шосе з боку окружної дороги в напрямку проспекту Ювілейного, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2102, який рухався у зустрічному напрямку. В результаті зіткнення дитина загинула на місці, пасажирка і водій автомобіля ВАЗ-2102 були госпіталізовані у важкому стані, пише Інтерфакс-Україна.

За даними поліції, водій Toyota Prado здійснив це зіткнення, втікаючи з іншого місця ДТП, що сталася близько 16:45, в результаті якого постраждав водій іншої машини.

"За попередніми даними, водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Його направили в наркоцентр для проведення експертизи", – сказав Олег Ніконенко.

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Теги: Україна Харків Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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