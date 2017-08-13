91-річна королева Єлизавета влаштувала ABBA-вечірку у замку

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Королева Великобританії Єлизавета II влаштувала запальну вечірку у Вінздорському замку
Як пише британський таблоїд Daily Mail, на вечірку запросили працівників королівського двору та їхніх гостей. Загалом прийшло понад півтисячі осіб.
Вхід на вечірку не був безкоштовним, а коштував символічних 12,5 фунтів (приблизно 400 гривень).
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На торжестві звучала музика гурту ABBA.
Видання зазначає, що саме їхня пісня Dancing Queen є улюбленою піснею Єлизавети II.
Вхід на вечірку був за дрес-кодом – усі гості мали вдягнутись в стилі епохи АВВА.
Щоправда, самої королеви не було – вона в цей час перебувала у замку Балморал у Шотландії.