91-річна королева Єлизавета влаштувала ABBA-вечірку у замку

Королева Великобританії Єлизавета II влаштувала запальну вечірку у Вінздорському замку

Як пише британський таблоїд Daily Mail, на вечірку запросили працівників королівського двору та їхніх гостей. Загалом прийшло понад півтисячі осіб.

Вхід на вечірку не був безкоштовним, а коштував символічних 12,5 фунтів (приблизно 400 гривень).

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На торжестві звучала музика гурту ABBA.

Видання зазначає, що саме їхня пісня Dancing Queen є улюбленою піснею Єлизавети II.

Вхід на вечірку був за дрес-кодом – усі гості мали вдягнутись в стилі епохи АВВА.

Щоправда, самої королеви не було – вона в цей час перебувала у замку Балморал у Шотландії.