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93-річний президент Зімбабве знову подався на вибори

23:50, 3 червня 203 Читать новость на русском
Роберт Габріель Мугабе
Роберт Габріель Мугабе / Фото з відкритих джерел

93-річний президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе вступив у боротьбу за посаду президента на загальних виборах у 2018 році.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Видання зазначає, що Мугабе взяв участь у мітингу правлячої партії "Африканський національний союз Зімбабве. Під час свого виступу він висловив невдоволення тим, що багато ферм у провінції Східний Машоналенд належать білому населенню, і заявив, що просуватиме повернення цих земель, щоб роздати їх чорношкірим громадянам.

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Додамо, Мугабе народився 21 лютого 1924 року. У 1980 році після проголошення незалежності Зімбабве він обійняв посаду прем'єр-міністра країни. У 1987 році він змінив політичну систему країни і став президентом, після чого переобирався і продовжує залишатися на цій посаді.

Теги: Зімбабве
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