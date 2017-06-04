93-річний президент Зімбабве знову подався на вибори

93-річний президент Зімбабве Роберт Габріель Мугабе вступив у боротьбу за посаду президента на загальних виборах у 2018 році.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Видання зазначає, що Мугабе взяв участь у мітингу правлячої партії "Африканський національний союз Зімбабве. Під час свого виступу він висловив невдоволення тим, що багато ферм у провінції Східний Машоналенд належать білому населенню, і заявив, що просуватиме повернення цих земель, щоб роздати їх чорношкірим громадянам.

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Додамо, Мугабе народився 21 лютого 1924 року. У 1980 році після проголошення незалежності Зімбабве він обійняв посаду прем'єр-міністра країни. У 1987 році він змінив політичну систему країни і став президентом, після чого переобирався і продовжує залишатися на цій посаді.