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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"95 квартал" приїхав до українських військових

15:53, сьогодні 1180 Читать новость на русском
Кварталівці зустрілись з бійцями
Кварталівці зустрілись з бійцями / Facebook

Актори студії "Квартал 95" приїхали у військові частини. В рамках свого гастрольного туру коміки намагалися їздити до військових частин, які були поблизу кожного з гастрольних міст.

Про це розповів волонтер Юрій Тира.

"Не хлібом єдиним, іноді людське спілкування і прості слова без папірця набагато важливіші, їжі. Все більше в цьому переконуюся на прикладі артистів, які скромно роблять свою справу. Просто в гастрольному турі знайшовся час відвідати 79 бригаду, 73 центр, дитячий будинок з новорічними привітаннями, а також легендарний 3 полк спецназу", – розповів волонтер.

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Теги: Квартал 95 Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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