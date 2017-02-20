9 ознак, що вами маніпулюють

Емоційного маніпулятора легко викрити, якщо ви знаєте за чим спостерігати.

Маніпулятори отримують задоволення від контролю над вами. І часом деякі недобросовісні особи роблять це ну дуже професійно, передає The huffingtonpost.

Емоційні маніпулятори можуть в усіх сенсах руйнувати ваше життя. Тож дуже важливо вміти розпізнавати їх. Це не так просто, як може здатись, адже вони починають з дрібниць і поступово завойовують "територію" так, що ви можете й не помітити цього.

Віра в реальність

Емоційні маніпулятори – чудові брехуни. Вони можуть переконати у тому, що сталось щось, чого не траплялось. Або навпаки – що не відбулось того, що насправді існує.

Вони використовують такий прийом, аби банально "вийти сухим з води", адже наполягають на тому, що джерела проблеми не існує і це плід вашої уяви.

Їх дії не співпадають зі словами

Емоційні маніпулятори скажуть вам те, що ви хочете почути. Однак їх вчинки – це вже зовсім інша історія. Вони заявляють вам про свою підтримку, однак на ділі вони поводяться так, ніби ваші прохання зовсім нерозумні. Вони називають вас геніальною людиною, а насправді вважають вас дурнем.

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Вони вміло використовують відчуття провини

Емоційні маніпулятори – спеціалісти у використанні почуття навіть найменшої вини у своїх цілях. Якщо ви згадуєте те, що вам набридає – вони змусять відчувати вас винними за сказане. Якщо не згадуєте – ви будете винними у тому, що тримаєте це в собі.

Коли ви спілкуєтесь із маніпулятором, то кожен ваш вчинок буде неправильним. А якщо у вас обох якісь проблеми, то винним теж завжди будете ви.

Вони вибирають роль жертви

Маніпулятори ніколи ні в чому не винні. Навіть якщо вони провалять якусь важливу справу, то винні ви, адже очікували від них занадто багато. Якщо вони накричали на вас, то в цьому теж винні ви, бо засмутили їх. Маніпулятори не беруть на себе відповідальність за будь що.

Вони хочуть занадто багато

Якщо ви зустрічаєтесь чи разом працюєте з маніпулятором, то він, мабуть, пропускає кілька кроків у спілкуванні. Тобто одразу робить вигляд, ніби ви знайомі сотні років і очікують такого ж від вас.

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Вони зображають вразливість та чутливість щодо вас, однак це лицемірство. Вони змушують відчути вас особливим, адже впустили у своє вузьке коло спілкування. Таким чином маніпулятори змушують вас відчувати відповідальність за їх почуття.

Емоційна чорна діра

Якщо у них поганий настрій – усі навколо мають про це знати. Однак деколи вони заходять далі: в усіх навколо теж має бути поганий настрій. Це змушує оточуючих відчувати відповідальність за стан маніпулятора та змушує якось це вирішити.

Поводяться, як мученики

Постійне бажання допомогти часто перетворюється в зітхання, стогони та припущення, що кожна послуга – це занадто велике для них навантаження. Якщо ви захочете прояснити ситуацію, то вони обкрутять її навколо вас та запевнять, що, звісно, вони хочуть допомогти, а ти просто параноїк. Перемога, чи не так.

У них завжди все гірше

Не важливо, які у вас проблеми, бо в маніпуляторів все завжди гірше. Вони ніби заперечують законність ваших скарг та змушують вас заткнутись.

Знають ваші слабкі місця і коли на них натискати

Маніпулятори вміло використовують знання. Якщо у вас комплекси щодо зайвих кілограм – вони обов’язково прокоментують ваш обід чи, наприклад, джинси, які на вас абсолютно не сидять.

Якщо ж ви хвилюєтесь через іспит, маніпулятор точно згадає, що викладачі дуже строгі та вимогливі.