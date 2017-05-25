9 ознак того, що у вас передозування кофеїном

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Скільки ж разів кофеїн у каві, в чаї та шоколаді виручав людей під час стресових ситуацій чи у випадках обезсилення. Але якщо ним зловживати занадто часто, він може легко перетворитися на отруту.
Про це розповіли в Cosmopolitan.
На думку медиків, максимальна доза кофеїну складає 400 мг в день – це близько чотирьох чашок кави. Проте найоптимальніше дорослій людині необхідно вживати 200 мг кофеїну в день, щоб почувати себе бадьорим. Підліткам не можна вживати більше 100 мг, а дітям до 10 років краще взагалі його уникати.
Найменше передозування кофеїном може позначитись навіть настрої людини та зовнішньому вигляді. Також експерти зазначають, що пік впливу кофеїну настає через 2 години після його вживання, тому краще відмовитися від кави, чаю і чорного шоколаду хоча б за 4 години до сну.
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9 ознак передозування кофеїном:
Нервозність;
Безпричинне занепокоєння;
Почервоніння обличчя;
Прискорене серцебиття;
Посмикування м'язів;
Дратівливість;
Проблеми з шлунково-кишковим трактом;
Уривчасті думки;
Безладна мова.
Якщо передозування помірне, і ви всього лише нервуєте, з часом це повинно пройти. Просто не приймайте краще кофеїн 48 годин ні в якому вигляді. При більш серйозних симптомах зверніться до лікаря.
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