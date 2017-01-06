9 продуктів, які допоможуть при болі в животі

Причини болю в животі можуть бути різними – від розладу шлунка до проблем з кишечником.

Проте є ефективні продукти, які покращать ваше самопочуття не гірше, аніж дорогі лікарські препарати, пише Телеграф.

Імбир

Імбир зменшує здуття і газоутворення, усуває нудоту, діарею і спазми стравоходу.

Додавати імбир можна в чай. Також можна повільно розжувати невеликий шматочок імбиру.

Кориця

Ця запашна спеція володіє протизапальною та антиоксидантною дією. Кориця допоможе зменшити нудоту і біль, що виникає при здутті.

Щіпку кориці можна додавати в імбирний напій або яблучне пюре.

Яблучний оцет

При розладі шлунку і різкому болі в животі радять випити склянку теплої води з розведеною в ньому чайною ложкою яблучного оцту. Такий напій можна підсолодити чайною ложкою меду.

Фенхель

Фенхель усуває судоми, зменшує здуття і навіть усуває нудоту.

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Для приготування чаю підійде і зелень, і насіння фенхелю.

Папайя

Папайя містить в собі особливу речовину – папаїн, – яка знижує рівень кислотності. Папайя добре зарекомендувала себе і при лікуванні закрепів.

Трав’яний чай

Трав'яний чай заспокоює не тільки нерви, але і "засмучений" шлунок. Наприклад, ромашка делікатно розслабляє верхні відділи травного тракту, зменшуючи спазми. А м'ятний чай чудово усуває судоми і нудоту.

Яблучне пюре

Яблучне пюре або печені яблука – це ефективний спосіб усунути розлад шлунка і діарею.

Сухарі

Сухі крекери або сухарі повинні бути в вашому раціоні, якщо ви страждаєте від розладу шлунку. Таке харчування заспокоює шлунок, виводить шкідливі речовини і допомагає поглинути надлишки кислот.

М'ята

Ефірні олії м'яти заспокоюють травний тракт, допомагаючи полегшити всі болючі симптоми в животі. Вона усуває прояв метеоризму і покращує відтік жовчі, необхідний для травлення.