9 продуктів, які допоможуть при болі в животі

Причини болю в животі можуть бути різними – від розладу шлунка до проблем з кишечником.
Проте є ефективні продукти, які покращать ваше самопочуття не гірше, аніж дорогі лікарські препарати, пише Телеграф.
Імбир
Імбир зменшує здуття і газоутворення, усуває нудоту, діарею і спазми стравоходу.
Додавати імбир можна в чай. Також можна повільно розжувати невеликий шматочок імбиру.
Кориця
Ця запашна спеція володіє протизапальною та антиоксидантною дією. Кориця допоможе зменшити нудоту і біль, що виникає при здутті.
Щіпку кориці можна додавати в імбирний напій або яблучне пюре.
Яблучний оцет
При розладі шлунку і різкому болі в животі радять випити склянку теплої води з розведеною в ньому чайною ложкою яблучного оцту. Такий напій можна підсолодити чайною ложкою меду.
Фенхель
Фенхель усуває судоми, зменшує здуття і навіть усуває нудоту.
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Для приготування чаю підійде і зелень, і насіння фенхелю.
Папайя
Папайя містить в собі особливу речовину – папаїн, – яка знижує рівень кислотності. Папайя добре зарекомендувала себе і при лікуванні закрепів.
Трав’яний чай
Трав'яний чай заспокоює не тільки нерви, але і "засмучений" шлунок. Наприклад, ромашка делікатно розслабляє верхні відділи травного тракту, зменшуючи спазми. А м'ятний чай чудово усуває судоми і нудоту.
Яблучне пюре
Яблучне пюре або печені яблука – це ефективний спосіб усунути розлад шлунка і діарею.
Сухарі
Сухі крекери або сухарі повинні бути в вашому раціоні, якщо ви страждаєте від розладу шлунку. Таке харчування заспокоює шлунок, виводить шкідливі речовини і допомагає поглинути надлишки кислот.
М'ята
Ефірні олії м'яти заспокоюють травний тракт, допомагаючи полегшити всі болючі симптоми в животі. Вона усуває прояв метеоризму і покращує відтік жовчі, необхідний для травлення.
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