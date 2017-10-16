У Латвії розпочались масштабні навчання НАТО "Срібна стріла-2017"
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У Латвії почалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" (Silver Arrow 2017) за участі 11 країн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.
У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, в тому числі з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини, загальною чисельністю 3,5 тисяч осіб.
Латвійські збройні сили і військові країн-союзників відпрацьовуватимуть "життєво важливі завдання для захисту країни".
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Маневри триватимуть до 29 жовтня.
Джерело: 24 Канал
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