У Латвії розпочались масштабні навчання НАТО "Срібна стріла-2017"

У Латвії почалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" (Silver Arrow 2017) за участі 11 країн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.

У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, в тому числі з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини, загальною чисельністю 3,5 тисяч осіб.

Латвійські збройні сили і військові країн-союзників відпрацьовуватимуть "життєво важливі завдання для захисту країни".

Читайте також: Російські хакери зламали телефони військових НАТО

Маневри триватимуть до 29 жовтня.