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У Латвії розпочались масштабні навчання НАТО "Срібна стріла-2017"

13:33, сьогодні 162 Читать новость на русском
Військові навчання НАТО в Латвії
Військові навчання НАТО в Латвії / unian.ua

У Латвії почалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" (Silver Arrow 2017) за участі 11 країн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.

У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, в тому числі з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини, загальною чисельністю 3,5 тисяч осіб.

Латвійські збройні сили і військові країн-союзників відпрацьовуватимуть "життєво важливі завдання для захисту країни".

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Маневри триватимуть до 29 жовтня.

Теги: НАТО Латвія США
Джерело: 24 Канал
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