А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України

Районний суд Москви прийняв рішення, яким визнав події, що відбувалися в Україні в 2013-2014 роках, "державним переворотом". Ініціатором, який подав позов до суду, виявився український "політемігрант", екс-регіонал Володимир Олійник. Про рішення російського суду і його наслідки – в матеріалі сайту "24".

Самий абсурдний суд у світі

Дорогомиловський районний суд Москви 27 грудня вирішив, що події 2013-2014 року в Україні були "державним переворотом". Причому, згідно з повідомленнями росЗМІ, позивач – екс-регіонал Володимир Олійник, колишній народний депутат і один з організаторів антиконституційного голосування за "диктаторські закони" в січні 2014 року – надав "докази" для підтвердження. Втім, що саме це були за докази, не вказується.

Як зауважив блогер Роман Шрайк, "особливої уваги заслуговує "доказова база". Суд визнав, що цей факт державного перевороту на Україні є "загальновідомим і очевидним і не потребує додаткового доведення". Цей факт, за його словами, важко обіграти. Настільки він абсурдний.

Що цікаво, суд розглянув ці "докази" в оперативному порядку – Олійник 15 грудня звернувся з позовом, а вже 27-го було ухвалене "правильне" рішення.

Реакція соцмереж була відповідною. Користувачі висміяли безглузде рішення російського суду, зазначивши, що в Україні думка Росії нікого не цікавить і запропонували визнати прихід до влади в 1991 році президента Єльцина теж переворотом. До цього логічно додати, що й так звана жовтнева революція 1917 року однозначно була класичним переворотом. Злочинні дії більшовиків, які насильницьким шляхом захопили владу, також є незаконними. З цієї точки зору Путін – нелегітимний президент.



Путіна можна визнати нелегітимним президентом

Абсурдні рішення російських судів, які не мають нічого спільного с правосуддям і справедливістю, давно стали закономірністю. Приміром, засудження українського режисера Олега Сенцова за "тероризм" на 20 років перебування в колонії строгого режиму. І багато інших рішень щодо громадян України, які стали політичними заручниками Кремля.

Як з іронією написав блогер Кирило Сазонов, неясно, як тепер в Україні жити після цього рішення. Адже виходить, що Путін тепер буде вести переговори з легітимним, на думку його суду, президентом?

Путін прибув до Ростова з офіційним візитом в Україну, де зустрінеться з Януковичем ... Як вам формулювання? У дипломатів разом з кремлівською адміністрацією після цього будуть проблеми з головою. Не переварить мозок таких зигзагів. Питання – що нам з цим рішенням робити? А нічого. Нам на це рішення глибоко плювати,

– написав на своїй сторінці у Facebook Сазонов.

А блогер Карл Волох зазначив, що тепер рішення про те, що третій термін Путіна є неконституційним і узурпацією влади, повинен прийняти Крижопільський райсуд (аж надто милозвучністю). Тим більше, що підстави для такого незвичайного трактування поняття юрисдикції йому в Москві вже прописали.

Фарс без жодного правового значення

На переконання експертів, жодного юридичного значення рішення районного суду Мокви не має. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, не може судове рішення, що виноситься в одній країні, впливати на іншу країну.

Ми не перебуваємо в правовому просторі Росії. На якій підставі? Територія України стала територією Росії? Є суверенне право кожної держави. Як українські закони не діють на території Росії, так само їхні закони не діють у нас,

– зауважив експерт.

Юрист Ганна Маляр вважає, що в юридичній площині рішення суду про визнання Революції гідності переворотом нічого не означає ні для України, ні для екс-президента-втікача Януковича.

"Немає законів, що дозволяють судам РФ давати юридичну оцінку політичним подіям в Україні. Дуже смішно це звучить з боку держави-агресора по відношенні до держави, яку росіяни намагаються завоювати вже 400 років. Ще смішніше чути це від держави, де події 1917 року називаються революцією і офіційно святкуються", – зазначила Маляр.

Як зауважують експерти, головна мета цього рішення – пропагандистська. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик назвав це рішення нікчемним пропагандистським елементом для інформаційної кампанії Кремля.

Щоб діячі колишнього режиму в Україні, так звані політемігранти, посилалися на це рішення. Щоб могли його використовувати для можливих апеляцій для європейських судових інституцій. Зокрема, до Європейського суду з прав людини. Також для використання в господарських суперечках і суперечках у справах подання на розшук в Інтерпол діячів колишнього режиму Януковича,

– зазначив Кулик.

Можна не сумніватися, що рішення московського суду російські ЗМІ розкручуватимуть для подальшого зомбування своїх громадян. Тим більше, що, як говорить Володимир Фесенко, це рішення було зроблено в зв'язку з тим, що з кінця листопада і до кінця лютого відзначається річниця подій на Майдані.



Мета рішення московського суду – антиукраїнська пропаганда

На думку Фесенка, є певна "правова" мотивація такого рішення через те, що в Україні виходить на фінішну пряму підготовка судових процесів у справі Януковича. Починається заочне судове переслідування екс-президента-втікача, і очевидно, що сторона Януковича намагається затягнути цей процес.

У Росії, мабуть, вирішили підстрахуватися і заготовити свій контраргумент – судове рішення про те, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Про всяк випадок у Москві готують псевдоаргументи до процесу проти Януковича, який почнеться, швидше за все, в 2017 році,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Однак, як зауважує Ганна Маляр, рішення московського суду можна вважати хорошою новиною для України, оскільки це говорить про те, що в Росії закінчилися інформаційні приводи проти України.

"Росія застрягла в своїй політичній кризі. Немає нікого в світі, хто не зрозумів би підґрунтя такого твердження суду. В Росії суди нічого не вирішують, а тільки транслюють волю Путіна. Ціну об'єктивності російських судів ми знаємо за рішеннями щодо українських політичних в'язнів, які перебувають на території РФ", – сказала Маляр.

Пропаганда чи рішення з дальнім прицілом?

На міжнародному рівні на так зване рішення московського районного суду не лише не звернуть увагу, а, швидше за все, навіть не помітять його. Зокрема, в цьому переконаний Володимир Фесенко. Експерт наголосив, що немає прикладів чи прецедентів, щоб на Заході – в США чи країнах ЄС виконували рішення російських судів або до них прислухалися.

Водночас, як зазначає Віталій Кулик, дивує не рішення російського суду, а те, що в Україні немає жодного судового рішення, яке б визнавало акт агресії Росії проти України.

Чому в жодному рішенні не визначено дії РФ, як злочинні? Чому немає кінцевої крапки у справі Януковича і його засудження? Чому судова система України намагається приймати гібридні рішення замість того, щоб розставити остаточно акценти в історії з режимом Януковича і тим, хто його формував? Зокрема, архітекторів-юристів – Олени Лукаш, Андрія Портнова та інших?

– запитує політолог.

Рішення російського суду виходить за рамки розуміння. Але той факт, що досі в Україні не засуджено жодного високопоставленого представника режиму Януковича опосередковано говорить про те, що в їх діях начебто немає злочинних намірів. В цих справах необхідно ставити крапку, а не заслуховувати Януковича по скайпу в якості свідка.



Український суд повинен поставити крапку в справі злочинного режиму Януковича

Є ще один момент. Роспропаганду не можна недооцінювати. Можливо, Путін дав добро на таке рішення, щоб укріпити свої внутрішні позиції і відволікти увагу росіян від економічної кризи, що постійно поглиблюється. Але російський президент з нетерпінням очікує формування адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, щоб почати переговори про зняття санкцій.

Також Путін чекає на президентські вибори у Франції і парламентські в Німеччині, які відбудуться в 2017 році. В господаря Кремля є всі підстави сподіватися на те, що в ключових країнах Європи до влади прийдуть лояльні до Росії політики. В такому випадку Путін під час переговорів по вирішенню українського питання і зняття санкцій з Росії цілком може скористатися рішенням про "державний переворот", як додаткового аргументу. Тому офіційному Києву треба бути напоготові, і мати предметні докази того, що режим Януковича був злочинний, сам він – зрадив державні інтереси, а його дії призвели до загибелі сотень людей на Майдані.

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