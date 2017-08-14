А вони ж нас бояться, – журналіст вказав на дивне рішення Кремля

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Відомий український військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав, що велетенську будівлю "14 корпусу" на території Кремля, яка формою нагадує український тризуб, зносять.
"А вони ж нас бояться. Причому, страх цей якийсь ірраціональний… Можна уявити, яку істерику в запалених мізках російської влади викликає натяк на силует нашого герба посеред кремлівських стін, раз вони зважилися зрівняти з землею тисячі квадратних метрів на сакральної території", – пояснив таке рішення росіян Цаплієнко.
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Він також вказав на ще один цікавий факт, там раніше була похована Софія Палеолог. Саме вона придумала концепцію "Третього Риму" і запропонувала Московії вкрасти історію Київської Русі.