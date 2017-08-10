"А якщо я забула права, то мені в*ратися?", – директор телекомпанії із Сум вилаяла патрульних

В Сумах патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху жінку-водія. На вимогу поліцейських пред'явити документи жінка заявила, що жодних правил не порушувала і вимагала назвати причину зупинки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини, яка опублікувала відео з нагрудних відеокамер патрульних.

Повідомляється, що жінка не мала при собі посвідчення водія. Порушниця виявилася керівником сумського телеканалу СТС Ларисою Охріменко. Патрульні склали протокол, щоб оштрафувати жінку.

Читайте також: Луцькі патрульні зупинили авто з людиною у багажнику

Проте водій зреагувала на такий розвиток події дуже агресивно, про що свідчить відео з нагрудних камер патрульних. Охріменко підвищувала голос на поліцейських, використовуючи ненормативну лексику.

Додамо, що журналісти телекомпанії СТС зняли сюжет, де Охріменко пояснила своє бачення того, що відбулося на дорозі.