"А якщо я забула права, то мені в*ратися?", – директор телекомпанії із Сум вилаяла патрульних

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В Сумах патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху жінку-водія. На вимогу поліцейських пред'явити документи жінка заявила, що жодних правил не порушувала і вимагала назвати причину зупинки.
Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини, яка опублікувала відео з нагрудних відеокамер патрульних.
Повідомляється, що жінка не мала при собі посвідчення водія. Порушниця виявилася керівником сумського телеканалу СТС Ларисою Охріменко. Патрульні склали протокол, щоб оштрафувати жінку.
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Проте водій зреагувала на такий розвиток події дуже агресивно, про що свідчить відео з нагрудних камер патрульних. Охріменко підвищувала голос на поліцейських, використовуючи ненормативну лексику.
Додамо, що журналісти телекомпанії СТС зняли сюжет, де Охріменко пояснила своє бачення того, що відбулося на дорозі.