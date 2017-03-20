Або переможемо, або будемо знищені: Подерв'янський різко висловився про "єдиний" народ

Відомий український художник та письменник Лесь Подерв'янський різко висловився про пропагандистський міф щодо того, що українці та росіяни – це один народ.

За словами письменника, якщо Путін говорить, що є лише один народ, то таким чином він стверджує, що українців не існує взагалі. Про це він сказав в інтерв’ю для видання Тyzhden.

"Тому фразу, що ми один народ, треба розуміти так: асимілюйтесь або будете знищені. Інакшого розуміння я не маю. Тому ми або переможемо, або будемо знищені. Якщо захочемо, нас не переможе ніхто", – наголосив письменник.

До того ж, Подерв'янський відзначив, що поки український народ не визначає себе переможений, ніхто не зможе його перемогти.

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