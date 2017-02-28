Аброськін назвав співробітників МВС, які зрадили Україну

Голова Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін оприлюднив список колишніх співробітників МВС, які стали терористами так званої "ДНР".

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Ми повинні знати тих людей, які зрадили присягу, зрадили свою країну на догоду "Шаріковим із ДНР", стали холуями на службі терористів", – підкреслив очільник донецької поліції.

За його словами, це "співробітники-розвідники супердержави "ДНР".

Ті, хто підло слухають розмови громадян України, які проживають на окупованих територіях, стежать за ними, а також і за бойовиками, виконуючи волю своїх "господарів", – резюмував Аброськін.

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