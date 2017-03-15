Аброськін завів справу на Парасюка

Голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що проти народного депутата Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження.
Про це він написав у своєму Facebook, оприлюднивши відео з розповідями правоохоронців, які брали участь у сутичці за нардепом на блокпосту у Слов'янську.
Силовики розказують, як нібито нардеп зі своїми поплічниками погрожували їм та їхнім сім'ям силовою розправою.
Погрожували вирізати сім'ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту, ображали і принижували поліцейських, "ви всі донецькі сепаратисти",
– цитує їх Аброськін.
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Головний поліцейський Донеччини, а віднедавна і заступник голови Нацполіції України, каже що не дозволить нікому принижувати своїх поліцейських.
Тому за вчорашній інцидент проти блокпосту біля Слов'янська на Парасюка і компанію відкрито кримінальне провадження за статтею про погрозу чи насилля щодо співробіника правоохоронних органів.
Ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутичики між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.
Нардеп оприлюднив відео сутички з правоохоронцями і звинувачує підопічних Авакова у провокації.