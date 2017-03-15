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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Аброськін завів справу на Парасюка

10:17, сьогодні 351 Читать новость на русском
Володимир Парасюк
Володимир Парасюк / Фото із соцмереж

Голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що проти народного депутата Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження.

Про це він написав у своєму Facebook, оприлюднивши відео з розповідями правоохоронців, які брали участь у сутичці за нардепом на блокпосту у Слов'янську.

Силовики розказують, як нібито нардеп зі своїми поплічниками погрожували їм та їхнім сім'ям силовою розправою.

Погрожували вирізати сім'ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту, ображали і принижували поліцейських, "ви всі донецькі сепаратисти",
– цитує їх Аброськін.

Читайте також: Сутички поліції з Парасюком: правоохоронці звернулися до ГПУ та показали відео

Головний поліцейський Донеччини, а віднедавна і заступник голови Нацполіції України, каже що не дозволить нікому принижувати своїх поліцейських.

Тому за вчорашній інцидент проти блокпосту біля Слов'янська на Парасюка і компанію відкрито кримінальне провадження за статтею про погрозу чи насилля щодо співробіника правоохоронних органів.

Ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутичики між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.

Нардеп оприлюднив відео сутички з правоохоронцями і звинувачує підопічних Авакова у провокації.

Теги: Україна Розслідування Володимир Парасюк Новини Донецька Поліція Скандал
Джерело: 24 Канал
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