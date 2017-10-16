Адамовський розповів що має спільного зі скандальною "Трейд Коммодіті" та депутатом Грановським

Бізнесмен Андрій Адамовський переконує, що нардеп Олександр Грановський не має нічого спільного зі скандальною фірмою "Трейд Коммодіті". Сам же він є лише її інвестором.

Про це він розповів на прес-конференції у понеділок, 16 жовтня, передає "Українська правда".

"Я зараз читаю у ЗМІ про зв‘язки Грановського з "Трейд Коммодіті". Це просто треш якийсь. Я категорично заперечую будь-який зв‘язок Грановського з "Трейд Коммодіті". Він поняття не має що таке паливо. А що стосується "Трейд Коммодіті", то у компанії на ринку держзакупівель є тільки один партнер – це система "ProZorro", яка і дала можливість їй вийти на ринок", – заявив Адамовський.

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Себе він назвав лише інвестором компанії, заперечивши вплив на неї.

"Хочу сказати, що ні я, ні пан Володимир Трофименко не є акціонерами "Трейд Коммодіті". Ми є просто її інвесторами, але фінансуємо різні проекти", – запевнив бізнесмен.

При цьому скандал з компанією та розслідування правоохоронців вважає переслідуванням

"Я впевнений, що це просто шельмування компанії, коли використовують правоохоронні органи", – додав Адамовський.

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До слова, колишній заступник генпрокурора Віталій Касько планує "брати участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", зокрема компанії "Трейд Коммодіті".

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ здійснили низку обшуків у справі про корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міноборони. В Національному антикорупційному бюро стверджують, що затримали заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Ігоря Павловського та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гулєвича.



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