Адекватна реакція на вимогу часу та українського народу, – Березюк про рішення РНБО щодо блокади

Рішення РНБО про призупинення залізничного та дорожнього сполучення між окупованим Донбасом та підконтрольних Україні територій є на часі. Однак вимагають детального вивчення.
Про це заявив керівник фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк, передає "Інтерфакс-України".
"Ми рішення РНБО повинні прочитати, тому що знаємо, що рішення дуже часто красиво звучать, а по-іншому написані. Але це – адекватна реакція інституційної держави на вимоги часу, вимоги фактичного військового часу і вимоги українського народу", – заявив Олег Березюк.
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Нагадаємо, вранці 15 березня відбулось екстрене засідання РНБО. За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.
Також було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а СБУ та НБУ мають добу, щоб проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як така блокада вплине на цивільне населення.
У Росії вже відреагували на рішення РНБО про блокаду окупованого Донбасу.