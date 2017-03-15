Адекватна реакція на вимогу часу та українського народу, – Березюк про рішення РНБО щодо блокади

Рішення РНБО про призупинення залізничного та дорожнього сполучення між окупованим Донбасом та підконтрольних Україні територій є на часі. Однак вимагають детального вивчення.

Про це заявив керівник фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк, передає "Інтерфакс-України".

"Ми рішення РНБО повинні прочитати, тому що знаємо, що рішення дуже часто красиво звучать, а по-іншому написані. Але це – адекватна реакція інституційної держави на вимоги часу, вимоги фактичного військового часу і вимоги українського народу", – заявив Олег Березюк.

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