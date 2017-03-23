Адель присвятила пісню жертвам теракту в Лондоні

Британська співачка Адель на своєму концерті у Новій Зеландії присвятила пісню жертвам теракту в Лондоні.

У вечір теракту Адель перебувала на гастролях в Окленді у Новій Зеландії. Під час концерту вона звернулась до шанувальників, після чого виконала композицію "Make You Feel My Love".

Сьогодні був теракт в моєму рідному місті – Лондоні. Я перебуваю буквально на іншому боці земної кулі, але я хочу, щоб вони побачили наш світ і почули нас,

– сказала Адель.

Співачка також зізналася, що дуже дивно бути не вдома і вона хоче бути в цей момент з друзями і сім'єю. Адель сказала, що з її близькими все добре, але є ті, хто не в порядку, і тому вона присвячує свою пісню їм.

Нагадаємо, що в Лондоні 22 березня 2017 року стався теракт: на Вестмінстерському мості трапилася перестрілка, внаслідок чого загинуло 5 людей і ще 40 отримали поранення.

"Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні, а британська поліція встановила особу та озвучила ім’я людини, яка влаштувала теракт біля лондонського парламенту.

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