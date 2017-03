Адель таємно вийшла заміж

Відома британська співачка Адель підтвердила чутки про своє таємне весілля.

Поп-зірка дуже довго приховувала своє особисте життя від преси.

Однак нещодавно під час свого концерту в Австралії співачка, коментуючи пісню Someone like you, заговорила, що не зможе більше відчути почуття закоханості, адже "я тепер заміжня", передає ВВС.

Обранцем співачки став її бойфренд та батько їх сина – Саймон Коннеккі. Вони вже разом понад 5 років.

Зазначимо, що преса активно писала про таємне весілля Адель, яке вони із Коннеккі провели вдома, без зайвих людей та розкоші.