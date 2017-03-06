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Адель таємно вийшла заміж

09:34, сьогодні 566 Читать новость на русском
Адель вийшла заміж
Адель вийшла заміж / elle.ru

Відома британська співачка Адель підтвердила чутки про своє таємне весілля.

Поп-зірка дуже довго приховувала своє особисте життя від преси.

Однак нещодавно під час свого концерту в Австралії співачка, коментуючи пісню Someone like you, заговорила, що не зможе більше відчути почуття закоханості, адже "я тепер заміжня", передає ВВС.

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Обранцем співачки став її бойфренд та батько їх сина – Саймон Коннеккі. Вони вже разом понад 5 років.

Зазначимо, що преса активно писала про таємне весілля Адель, яке вони із Коннеккі провели вдома, без зайвих людей та розкоші.

Теги: LifeStyle Адель Музика
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