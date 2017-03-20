Адміністрація Трампа може дати Україні перспективи для миру, – експерт

Адміністрація Президента Дональда Трампа — прекрасна можливість для української влади вирішити конфлікт на Донбасі.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив керівник Інституту публічної політики та консалтингу "Інпол" Сергій Биков.

Екперт нагадав, що Дональд Трамп у період своєї виборчої кампанії говорив про те, що Крим є територією України, і Донбас є територією України. Сьогодні ця позиція незмінна.

Україна має унікальні можливості для взаємодії з Адміністрацією Дональда Трапма і залучення Сполучених Штатів Америки до вирішення і врегулювання української кризи. Це найголовніший аспект, на якому повинна сконцентруватися українська влада, адже влада республіканців і безпосередньо влада президента Трампа може дати величезні перспективи для довгострокового миру і врегулювання сьогоднішнього конфлікту,

— впевнений Биков.

На думку експерта, як видно з риторики в порівнянні з конкретними діями президента США, цей політик схильний виконувати свої передвиборчі обіцянки. Згадати хоча б "стіну" з Мексикою, і що її будуть фінансувати самі мексиканці — все це було втілено. Аналогічну позицію, вважає експерт, бачимо щодо того, що США сприймають Україну як єдину неподільну державу і стоять разом з Україною на позиції захисту її територіальної цілісності.

"У секретних служб США є більш ніж повна інформація щодо всіх українських проблем і нарікань, пов'язаних з корупцією, злодійством, судовою системою. Але контакти політиків, тим більше, парламентаріїв, сприятимуть становленню досить теплих стосунків між Україною та США", — додав експерт.

Нагадаємо, на спільній прес-конференції президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель зробили заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.