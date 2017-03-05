10:03
5 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Скандал в суді. Новини з фронту
Випуск новин
23:58, 4 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адвокат Насірова повідомив, що зранку вирішуватимуть питання, чи відпускати його до суду

08:25, сьогодні 1111 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Соцмережі

Відстороненого очільника ДФС Романа Насірова після судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу повезли до лікарні "Феофанія".

Про це повідомив один з адвокатів Насірова Олександр Лисак, передає "Українська правда".

"Незалежні лікарі рекомендували госпіталізацію. Направили до тієї установи, звідки його й забрали сьогодні", – зауважив адвокат, уточнивши, що йдеться про "Феофанію".

"Завтра лікарі будуть його або віддавати, або не віддавати до суду", – додав Лисак.

Крім того, правозахисник відмовився розголошувати подробиці стану здоров'я підзахисного, а також те, чи був у нього інфаркт.

Читайте також: Справа Насірова: коротко про другий день епопеї з головним фіскалом країни

Нагадаємо, у суді щодо справи Романа Насірова оголошено перерву. Засідання продовжиться 5 березня о 10:00.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца
сьогодні, 08:32 Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца "республики"
Ольга Черненко 1221
Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
4 березня, 22:51 Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
Ольга Черненко 2185
Что осталось от коммунизма и может ли он возродиться
4 березня, 19:16 Что осталось от коммунизма и может ли он возродиться
Блог Медіа 1218
Вихідний на 8 березня: бути чи не бути
4 березня, 19:04 Вихідний на 8 березня: бути чи не бути
Яніна Ткачук 7957
Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка
4 березня, 16:35 Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка
2353
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів
 21 січня , 12:23
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук