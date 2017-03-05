Адвокат Насірова повідомив, що зранку вирішуватимуть питання, чи відпускати його до суду

Відстороненого очільника ДФС Романа Насірова після судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу повезли до лікарні "Феофанія".

Про це повідомив один з адвокатів Насірова Олександр Лисак, передає "Українська правда".

"Незалежні лікарі рекомендували госпіталізацію. Направили до тієї установи, звідки його й забрали сьогодні", – зауважив адвокат, уточнивши, що йдеться про "Феофанію".

"Завтра лікарі будуть його або віддавати, або не віддавати до суду", – додав Лисак.

Крім того, правозахисник відмовився розголошувати подробиці стану здоров'я підзахисного, а також те, чи був у нього інфаркт.

Читайте також: Справа Насірова: коротко про другий день епопеї з головним фіскалом країни

Нагадаємо, у суді щодо справи Романа Насірова оголошено перерву. Засідання продовжиться 5 березня о 10:00.

